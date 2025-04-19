Герасимов дал российским военным указания о прекращении огня на Пасху

Российская сторона приостанавливает боевые действия с 18:00 19 апреля.

Пасхальное перемирие началось в зоне спецоперации — Минобороны России объявило о введении с 18:00 мск 19 апреля режима прекращения огня в зоне СВО, сообщили в пресс-службе ведомства. Такое указание дал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Командующим группировок приказали прекратить огонь в соответствии с решением российского президента Владимира Путина.

Это второе перемирие за время специальной военной операции. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества — с 12:00 мск 6 января до 24:00 мск 7 января. Киевом оно соблюдено не было.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин объявил пасхальное перемирие. Он также призвал Киев последовать примеру РФ.