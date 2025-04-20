В Италии опровергли теорию о средневековом происхождении Туринской плащаницы

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 43 0

Полотно обладает удивительными свойствами, которые трудно объяснить

Фото, видео: www.globallookpress.com/Marco Destefanis; 5-tv.ru

Тема:
Пасха 2025

Итальянские ученые установили подлинность Туринской плащаницы, в которую обернули Иисуса Христа после распятия. Об этом в интервью «Известиям» рассказал ученый Либерато Де Каро из Института кристаллографии Национального исследовательского совета.

Знаменитая реликвия — фрагмент ткани, в которую, согласно преданию, было обернуто распятое тело и сохранило отпечаток страданий Христа.

Для изучения полотна использовали новую рентгеновскую технику. Проведя серию экспериментов, специалисты сделали вывод: возраст этой плащаницы более двух тысяч лет.

«В 1988 году была проведена датировка Туринской плащаницы по углероду-14, которая показала, что возраст ткани совпадает с эпохой Средневековья, и следовательно, она не может быть подлинной», — рассказал Де Каро.

Однако, по его словам, такие результаты могли быть получены из-за загрязнения образцов.

«Чтобы провести надежную датировку по углероду-14, образцы сначала должны быть очищены с помощью специальных процедур. Однако текстильная структура, например, лен, имеет много зазоров, которые могут содержать углеродные загрязнения более поздних эпох. Эти загрязнения невозможно полностью устранить с помощью методов очистки образцов, что затрудняет правильную датировку текстильных образцов», — пояснил ученый.

Подробнее — в эксклюзивном интервью Либерато Де Каро «Известиям».

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