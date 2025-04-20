Прихожане Храма Христа Спасителя рассказали, о чем молятся на пасхальной службе

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 35 0

Православные со всей страны и даже из-за границы прибыли в главный храм России, чтобы отметить светлый праздник.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Тема:
Пасха 2025

Пасха — одно из важнейших событий всего христианского мира. Как рассказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин, на торжественной службе к столичному Храму Христа Спасителя пришли тысячи верующих. Они приехали из разных городов и даже стран, чтобы встретить светлый праздник именно здесь. И поделились со съемочной группой своими ожиданиями и молитвами.

«Настроение праздничное, очень светлое, в ожидании светлого праздника. Ждем, остались считанные часы, очень и очень рады, что с Божьей помощью довелось оказаться сегодня здесь», — рассказала одна из прихожанок.

Еще одна молодая верующая призналась, что в этот день ей хочется благодарить Бога за все, в то числе за возможность побывать на праздничной службе в Храме Христа Спасителя. По словам девушки, ее душу наполняет радость. В своей молитве она просит о благе, но и не забывает благодарить и просить прощения.

«На все воля божья, ему виднее, как для нас лучше. Поэтому молимся, чтобы он всем управлял так, как ему угодно», — добавил ее спутник.

Один из прихожан рассказал, что для него Пасха — это семейный праздник. Вместе с близкими он отмечает его приготовлением куличей, потом все вместе едут в церковь, чтобы освятить выпечку. После устраивается большое застолье, посвященное воскрешению Христову.

«В этот день к людям в дом заходит тепло, уют, радость. Люди радуются», — поделился мужчина.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, для всех, кто не смог присутствовать на службе в Москве, подготовлена прямая трансляция литургии под руководством предстоятеля Русской православной церкви — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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