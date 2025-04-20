Прихожане Храма Христа Спасителя рассказали, о чем молятся на пасхальной службе
Православные со всей страны и даже из-за границы прибыли в главный храм России, чтобы отметить светлый праздник.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пасха — одно из важнейших событий всего христианского мира. Как рассказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин, на торжественной службе к столичному Храму Христа Спасителя пришли тысячи верующих. Они приехали из разных городов и даже стран, чтобы встретить светлый праздник именно здесь. И поделились со съемочной группой своими ожиданиями и молитвами.
«Настроение праздничное, очень светлое, в ожидании светлого праздника. Ждем, остались считанные часы, очень и очень рады, что с Божьей помощью довелось оказаться сегодня здесь», — рассказала одна из прихожанок.
Еще одна молодая верующая призналась, что в этот день ей хочется благодарить Бога за все, в то числе за возможность побывать на праздничной службе в Храме Христа Спасителя. По словам девушки, ее душу наполняет радость. В своей молитве она просит о благе, но и не забывает благодарить и просить прощения.
«На все воля божья, ему виднее, как для нас лучше. Поэтому молимся, чтобы он всем управлял так, как ему угодно», — добавил ее спутник.
Один из прихожан рассказал, что для него Пасха — это семейный праздник. Вместе с близкими он отмечает его приготовлением куличей, потом все вместе едут в церковь, чтобы освятить выпечку. После устраивается большое застолье, посвященное воскрешению Христову.
«В этот день к людям в дом заходит тепло, уют, радость. Люди радуются», — поделился мужчина.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, для всех, кто не смог присутствовать на службе в Москве, подготовлена прямая трансляция литургии под руководством предстоятеля Русской православной церкви — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
- 20 апр
- Полимерные цепи целлюлозы помогли назвать реальный возраст Туринской плащаницы
- 20 апр
- Благодатный огонь привезли в Храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение
- 20 апр
- В Италии опровергли теорию о средневековом происхождении Туринской плащаницы
- 20 апр
- Владимир Путин посетил пасхальную службу в Храме Христа Спасителя
- 19 апр
- Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя — прямая трансляция
- 19 апр
- Пасхальные богослужения прошли во Владивостоке и Магадане
- 19 апр
- Верующие всей России в Великую субботу освятили пасхальные угощения
- 19 апр
- Новая схема: мошенники предлагают россиянам списать долги в честь Пасхи
- 19 апр
- В подземном православном храме группировки войск «Центр» освятили куличи
- 19 апр
- Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву
Читайте также
80%
Нашли ошибку?