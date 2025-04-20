«Союз МС-26» с российско-американским экипажем на борту приземлился в Казахстане

Космонавты провели на орбите более полугода.
Фото, видео: Роскосмос; 5-tv.ru
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В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-26», на борту которого находились российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Прямую трансляцию вел «Роскосмос».
Экипаж отправился на орбиту 11 сентября 2024 года и провел в космосе 221 день.
«Сегодня в 4:20 мск (6:20 по местному времени) спускаемый аппарат корабля „Союз МС-26“ с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Дональдом Петтитом приземлился в районе казахстанского города Жезказган», — написала госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
Сразу после удачной посадки Алексею Овчинину вручили пасхальное яйцо, космонавт принял его с улыбкой. В этом году православные, католики и протестанты отметили праздник в один день — редкое и символичное совпадение на фоне непростых времен. Пасхальное торжество по традиции началось в Иерусалиме, в Храме Гроба Господня.
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