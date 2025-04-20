«Союз МС-26» с российско-американским экипажем на борту приземлился в Казахстане

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 43 0

Космонавты провели на орбите более полугода.

Фото, видео: Роскосмос; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Пасха 2025

В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-26», на борту которого находились российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Прямую трансляцию вел «Роскосмос».

Экипаж отправился на орбиту 11 сентября 2024 года и провел в космосе 221 день.

«Сегодня в 4:20 мск (6:20 по местному времени) спускаемый аппарат корабля „Союз МС-26“ с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Дональдом Петтитом приземлился в районе казахстанского города Жезказган», — написала госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Сразу после удачной посадки Алексею Овчинину вручили пасхальное яйцо, космонавт принял его с улыбкой. В этом году православные, католики и протестанты отметили праздник в один день — редкое и символичное совпадение на фоне непростых времен. Пасхальное торжество по традиции началось в Иерусалиме, в Храме Гроба Господня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как встретили Пасху в России и по всему миру. Эта ночь имеет особое значение для христиан всех конфессий.

Тема:
Пасха 2025
20 апр
Вера объединяет: как в России и за ее пределами прошла пасхальная ночь
20 апр
Как прошла пасхальная служба в соборе Казанской иконы Божией Матери в Татарстане
20 апр
«К сожалению, я не верю»: аналитик о способности Украины на перемирие
20 апр
Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться пасхального перемирия
20 апр
Прихожане Храма Христа Спасителя рассказали, о чем молятся на пасхальной службе
20 апр
Полимерные цепи целлюлозы помогли назвать реальный возраст Туринской плащаницы
20 апр
Благодатный огонь привезли в Храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение
20 апр
В Италии опровергли теорию о средневековом происхождении Туринской плащаницы
20 апр
Владимир Путин посетил пасхальную службу в Храме Христа Спасителя
19 апр
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя — прямая трансляция
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.14
-0.88 92.22
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

8:39
Тысячи человек вышли на акции протеста против политики Трампа в США
8:20
Четверо детей погибли в результате пожара в Челябинской области
7:55
«Союз МС-26» с российско-американским экипажем на борту приземлился в Казахстане
7:28
Неловкое утро? ТОП-3 правил поведения с мужчиной после первого секса
7:10
«Это надо живым»: как художественная гимнастика помогает учить историю ВОВ
6:48
Умер директор группы «На-На» Виталий Фроликов

Сейчас читают

Умер директор группы «На-На» Виталий Фроликов
Космические новости недели: ракета с невестой Безоса, проект «Зевс» и фейерверк на Солнце
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года