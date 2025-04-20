Прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым пройдет 23 апреля

Церемонию прощания с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым проведут 23 апреля в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Москвы. Об этом заявила пресс-служба музыкального коллектива во «ВКонтакте».

«Прощание с Виталием Фроликовым пройдет 23 апреля 2025 года в траурном зале ЦКБ (Ул. Маршала Тимошенко, 25) с 12:00 до 13:30 мск. Приходите все, кто желает попрощаться с прекрасным человеком», — уточняется в публикации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виталий Фроликов умер 19 апреля в возрасте 76 лет. До своего 77-летия он не дожил всего несколько дней. Коллеги охарактеризовали его, как «душу и сердце группы». В социальных сетях выражают соболезнования поклонники музыкального коллектива, в котором он проработал более 30 лет.

Поп-группу «На-На» создал Бари Алибасов в 1989 году. Коллектив завоевал сердца поклонников уже в первые годы существования. Тогда были выпущены песни «Пустынный пляж», «Упала шляпа» и «Фаина». Музыканты продолжают радовать своих слушателей и в настоящее время.