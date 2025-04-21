Пасхальное перемирие закончилось
Оно продлилось с с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля — по московскому времени.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Срок действия пасхального перемирия в украинском конфликте, объявленного российской стороной, истек. Об этом агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что глава государства команд по продлению пасхального перемирия не давал.
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