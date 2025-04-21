Пасхальное перемирие закончилось

Срок действия пасхального перемирия в украинском конфликте, объявленного российской стороной, истек. Об этом агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что глава государства команд по продлению пасхального перемирия не давал.