Пасхальное перемирие закончилось

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 61 0

Оно продлилось с с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля — по московскому времени.

Пасхальное перемирие закончилось

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Срок действия пасхального перемирия в украинском конфликте, объявленного российской стороной, истек. Об этом агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что глава государства команд по продлению пасхального перемирия не давал.

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