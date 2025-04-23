На главной площади Кишинева запретят праздновать День Победы

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Власти Молдавии 9 мая отметят День Европы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Власти Молдавии запретили отмечать День Победы на главной площади страны. По решению мэрии 9 мая в центре Кишинева пройдет только один идеологически правильный праздник — это День Европы.

В мероприятии будет участвовать президент Майя Санду, а так же делегации посольств ЕС.

Как сообщил лидер координационного комитета Победа Алексей Петрович, всем остальным желающим организовать торжества придется искать другую локацию.

До этого момента, День Победы в Молдавии отмечался как государственный праздник каждый май, 60 лет подряд.

Тема:
День Победы 9 Мая
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