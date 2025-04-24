Додон сообщил о проведении марша «Бессмертного полка» в Кишиневе 9 Мая
Фото: Денисов Вадим/ТАСС
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Даная инициатива нужна для того, чтобы почтить честь героев Великой Отечественной войны (ВОВ), сказал Игорь Додон.
Несмотря на запреты властей, в Кишиневе пройдет шествие «Бессмертного полка» в честь празднования Дня Победы 9 Мая. Об этом сообщил бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале.
«9 Мая мы, как и каждый год, массово выйдем, чтобы отдать дань уважения павшим. Мы приглашаем всех, кто чтит историю и предков, присоединиться к нам — несмотря ни на какие попытки запугивания со стороны власти <… > Никто не сможет нам запретить помнить», — сказано в публикации.
Известно, что марш начнется от памятника Штефану чел Маре до мемориала «Вечность» и пройдет единой колонной без партийных флагов.
Додон добавил, что эта инициатива нужна для того, чтобы почтить честь героев Великой Отечественной войны (ВОВ).
Ранее 5-tv.ru сообщал, как художественная гимнастика помогает учить историю ВОВ. На Международном детском благотворительном фестивале художественной гимнастики в Сириусе каждый номер — «нерукотворный памятник» юным героям.
Как бы ни старались на Западе переписать историю Великой войны, им это не удастся, поскольку память о тех трагических событиях жива в памяти нескольких поколений. Последние решения евробюрократов выглядят поэтому не то, чтобы дерзкими или неуместными, а просто глупыми. Но зато они отлично вписываются в ту парадигму радикального либерализма, что пустила корни в Старом свете.
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