«Никто не сможет нам запретить помнить»: в Кишиневе пройдет «Бессмертный полк»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 32 0

Додон сообщил о проведении марша «Бессмертного полка» в Кишиневе 9 Мая

Додон сообщил о проведении марша «Бессмертного полка» в Кишиневе 9 Мая

Фото: Денисов Вадим/ТАСС

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Тема:
День Победы 9 Мая

Даная инициатива нужна для того, чтобы почтить честь героев Великой Отечественной войны (ВОВ), сказал Игорь Додон.

Несмотря на запреты властей, в Кишиневе пройдет шествие «Бессмертного полка» в честь празднования Дня Победы 9 Мая. Об этом сообщил бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале.

«9 Мая мы, как и каждый год, массово выйдем, чтобы отдать дань уважения павшим. Мы приглашаем всех, кто чтит историю и предков, присоединиться к нам — несмотря ни на какие попытки запугивания со стороны власти <… > Никто не сможет нам запретить помнить», — сказано в публикации.

Известно, что марш начнется от памятника Штефану чел Маре до мемориала «Вечность» и пройдет единой колонной без партийных флагов.

Додон добавил, что эта инициатива нужна для того, чтобы почтить честь героев Великой Отечественной войны (ВОВ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, как художественная гимнастика помогает учить историю ВОВ. На Международном детском благотворительном фестивале художественной гимнастики в Сириусе каждый номер — «нерукотворный памятник» юным героям.

Как бы ни старались на Западе переписать историю Великой войны, им это не удастся, поскольку память о тех трагических событиях жива в памяти нескольких поколений. Последние решения евробюрократов выглядят поэтому не то, чтобы дерзкими или неуместными, а просто глупыми. Но зато они отлично вписываются в ту парадигму радикального либерализма, что пустила корни в Старом свете.

Тема:
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