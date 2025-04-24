Индия полностью перекрыла реку Инд в сторону Пакистана

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Исламабад назвал действие Нью-Дели «актом войны».

Индия перекрыла реку Инд в сторону Пакистана

Фото: www.globallookpress.com/PPI

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Индия — Пакистан: конфликт 2019

Индия впервые с 1960 года, то есть с момента заключения исторического договора о распределении водных ресурсов Инда, полностью перекрыла доступ речных вод в направлении Пакистана. Закрыты все четыре шлюза, сообщают представители телекомпании Al Jazeera со ссылкой на письмо, направленное секретарем Министерства водных ресурсов Индии Дебашри Мукерджи.

Обострение отношений между странами, по оценкам аналитиков, может привести к реальным военным потрясениям. Эскалация началась после теракта, прогремевшего 22 апреля в административном регионе Джамму и Кашмир, находящемся под юрисдикцией Индии. Был открыт огонь по группе туристов, погибли 27 человек, десятки получили ранения. Индийская разведка заявила об обнаружении фактов причастности Исламабада к атаке.

Спустя два дня Пакистан запретил использование воздушного коридора для индийских самолетов и признал персонами нон грата военных советников Индии, курирующих вопросы обороны, Военно-морских сил (ВМС) и авиации. Нью-Дели в свою очередь приостановил оформление виз гражданам Пакистана и аннулировал ранее выданные разрешения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп анонсировал «очень важные» встречи по Украине в ближайшие дни.

Тема:
Индия — Пакистан: конфликт 2019
23 июн
National Interest заявил о риске ядерной войны Индии с Пакистаном
6 мар
Нью-Дели опроверг утверждения Исламабада о сбитом истребителе Су-30
2 мар
Видео: Посол Индии в РФ об индийско-пакистанском противостоянии
1 мар
Видео: Пакистан отправил на родину индийского военного летчика
1 мар
Российские туристы застряли в Дели из-за конфликта между Индией и Пакистаном
1 мар
Индийские военные заявили об уничтожении пакистанского F-16 истребителем МиГ-21
1 мар
«Настоящий герой возвращается» — тысячи индийцев собрались встречать летчика
1 мар
Эксперт прокомментировал воздушный бой МиГ-21 и F-16 между Индией и Пакистаном
1 мар
Видео: Пакистан передаст Индии захваченного летчика
1 мар
Путин выразил надежду на скорое разрешение индо-пакистанского конфликта
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.86
0.50 94.71
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

0:56
Подземный хлебокомбинат для бойцов группировки «Север» заработал в зоне СВО
0:35
Дочь шансонье Андрея Карата умерла в Таиланде
0:14
ВСУ атаковали храмовый комплекс «Новый Иерусалим»
0:05
«Давай за»: рэпер Саграда представил песню-трибьют легендарной композиции «Любэ»
23:50
Индия полностью перекрыла реку Инд в сторону Пакистана
23:30
Главный приз ММКФ получил индийский фильм «Элизиум»

Сейчас читают

Россия активно развивает искусственный интеллект для военных нужд
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года