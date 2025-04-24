Индия полностью перекрыла реку Инд в сторону Пакистана
Исламабад назвал действие Нью-Дели «актом войны».
Фото: www.globallookpress.com/PPI
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Индия впервые с 1960 года, то есть с момента заключения исторического договора о распределении водных ресурсов Инда, полностью перекрыла доступ речных вод в направлении Пакистана. Закрыты все четыре шлюза, сообщают представители телекомпании Al Jazeera со ссылкой на письмо, направленное секретарем Министерства водных ресурсов Индии Дебашри Мукерджи.
Обострение отношений между странами, по оценкам аналитиков, может привести к реальным военным потрясениям. Эскалация началась после теракта, прогремевшего 22 апреля в административном регионе Джамму и Кашмир, находящемся под юрисдикцией Индии. Был открыт огонь по группе туристов, погибли 27 человек, десятки получили ранения. Индийская разведка заявила об обнаружении фактов причастности Исламабада к атаке.
Спустя два дня Пакистан запретил использование воздушного коридора для индийских самолетов и признал персонами нон грата военных советников Индии, курирующих вопросы обороны, Военно-морских сил (ВМС) и авиации. Нью-Дели в свою очередь приостановил оформление виз гражданам Пакистана и аннулировал ранее выданные разрешения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп анонсировал «очень важные» встречи по Украине в ближайшие дни.
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