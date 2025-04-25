Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Данилы
У мальчика редкое заболевание сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Вчера мы рассказывали историю 13-летнего Данилы.
У него редкое заболевание сердца. Малейшая нагрузка вызывает у мальчика усталость и одышку. Из-за аритмии он уже не ходит в школу. Подростку срочно требуется специальный имплант, поддерживающий сердце. Такая операция стоит 2 миллиона рублей. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше.
За сутки вы перечислили 3 585 558 рублей. Большое вам спасибо!
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