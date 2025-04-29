«Если бы заново начать жизнь»: Григорий Лепс сожалеет об ошибках молодости

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 53 0

Григорий Лепс сожалеет об ошибках молодости

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Артист избежал бы множества проблем, будь у него возможность начать жизнь заново.

Если бы народный артист РФ Григорий Лепс мог заново начать свою жизнь, он бы избежал множества ошибок. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на большом сольном концерте Стаса Михайлова в честь его дня рождения.

«Если бы заново начать свою жизнь, наверняка можно было бы не сделать очень много ошибок. Не совершать глупостей по молодости», — предположил Лепс.

Он добавил, что себе 20-летнему вручил бы огромный список советов.

«Там целая куча. Список надо составить огромный», — сказал певец.

По мнению артиста, далеко не все объективно воспринимают свой возраст. Когда человек отмечает 50-летие, он может почувствовать, что прожил «уже» полжизни. Однако тот, кто празднует 80-летие, смотрит на ситуацию иначе: он понимает, что полвека — это не страшно, ведь многое еще впереди, объяснил Лепс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лепс воспитывает своего сына. Артист рассказал, что несмотря на сложный возраст, наследник ведет себя нормально, ведь знает, что отец «может ноги переломать».

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«Если бы заново начать жизнь»: Григорий Лепс сожалеет об ошибках молодости

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