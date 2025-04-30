Вход на концерт был бесплатным.

Песни Победы вернулись в Вену. В австрийской столице на площади Шварценбергплатц выступили музыкальные коллективы из России — «Хор Турецкого» и Soprano. У монумента советскому воину-освободителю музыканты исполнили самые известные композиции военных лет — «Темная ночь», «Катюша», «Майский вальс», Три танкиста».

Вход на концерт был бесплатным. В общей сложности выступление под открытым небом собрало несколько тысяч человек. Были среди них и сторонники киевского режима. На Шварценбергплатц они пришли с провокационными плакатами и украинскими флагами. Сорвать концерт не позволили австрийские полицейские.