Тысячи зрителей: «Хор Турецкого» в Вене исполнил песни Победы

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Хор Турецкого в Вене исполнил песни Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Вход на концерт был бесплатным.

Песни Победы вернулись в Вену. В австрийской столице на площади Шварценбергплатц выступили музыкальные коллективы из России — «Хор Турецкого» и Soprano. У монумента советскому воину-освободителю музыканты исполнили самые известные композиции военных лет — «Темная ночь», «Катюша», «Майский вальс», Три танкиста».

Вход на концерт был бесплатным. В общей сложности выступление под открытым небом собрало несколько тысяч человек. Были среди них и сторонники киевского режима. На Шварценбергплатц они пришли с провокационными плакатами и украинскими флагами. Сорвать концерт не позволили австрийские полицейские.

Тема:
День Победы 9 Мая
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