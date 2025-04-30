Тысячи зрителей: «Хор Турецкого» в Вене исполнил песни Победы
Хор Турецкого в Вене исполнил песни Победы
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
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Вход на концерт был бесплатным.
Песни Победы вернулись в Вену. В австрийской столице на площади Шварценбергплатц выступили музыкальные коллективы из России — «Хор Турецкого» и Soprano. У монумента советскому воину-освободителю музыканты исполнили самые известные композиции военных лет — «Темная ночь», «Катюша», «Майский вальс», Три танкиста».
Вход на концерт был бесплатным. В общей сложности выступление под открытым небом собрало несколько тысяч человек. Были среди них и сторонники киевского режима. На Шварценбергплатц они пришли с провокационными плакатами и украинскими флагами. Сорвать концерт не позволили австрийские полицейские.
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