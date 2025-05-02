Участники боев за Курскую область получили статус ветерана боевых действий

В России вступают в силу изменения в закон «О ветеранах», расширяющие перечень претендентов на статус ветерана боевых действий. Поправки к документу опубликованы на официальном портале правовой информации.

Со 2 мая текущего года такой статус смогут получить те, кто участвовал в отражении вооруженных провокаций и защите государственной границы на территории РФ, а также на приграничных территориях, в том числе в районах, прилегающих к зоне СВО.

Прежде эти бойцы считались участниками контртеррористической операции.

Под действие обновленного закона подпадут добровольцы, а также военнослужащие (в том числе запаса) из:

МВД;

Росгвардии;

Государственной противопожарной службы;

органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения;

прокуратуры;

Следственного комитета.

Все категории участников боев из перечня выше будут иметь положенные ветеранам льготы и меры соцподдержки — от установленных денежных выплаты до помощи в организации погребения.

В начале апреля Госдума приняла закон о статусе ветеранов для бойцов в Курской области.

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