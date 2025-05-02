Участники боев за Курскую область получили статус ветерана боевых действий

Соответствующие поправки вступают в силу 2 мая.
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
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В России вступают в силу изменения в закон «О ветеранах», расширяющие перечень претендентов на статус ветерана боевых действий. Поправки к документу опубликованы на официальном портале правовой информации.
Со 2 мая текущего года такой статус смогут получить те, кто участвовал в отражении вооруженных провокаций и защите государственной границы на территории РФ, а также на приграничных территориях, в том числе в районах, прилегающих к зоне СВО.
Прежде эти бойцы считались участниками контртеррористической операции.
Под действие обновленного закона подпадут добровольцы, а также военнослужащие (в том числе запаса) из:
- МВД;
- Росгвардии;
- Государственной противопожарной службы;
- органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения;
- прокуратуры;
- Следственного комитета.
Все категории участников боев из перечня выше будут иметь положенные ветеранам льготы и меры соцподдержки — от установленных денежных выплаты до помощи в организации погребения.
В начале апреля Госдума приняла закон о статусе ветеранов для бойцов в Курской области.
Часть Курской области находилась в оккупации ВСУ с августа прошлго года. 26 апреля, писал 5-tv.ru, стало известно, что все приграничье зачищено от украинских формирований. Последним на территории региона от неонацистов освободили село Горналь.
Регион понес колоссальный ущерб, оценить который еще предстоит.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции. Глава Генштаба в своей речи отдельно отметил помощь КНДР.
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