Все приграничье зачищено от украинских формирований. Начальник Генштаба доложил президенту о завершении операции: Курская земля освобождена, попытки атак на Белгородчину отражены.

Авантюра, начатая киевским режимом 6 августа, завершилась полным провалом. Потери ВСУ составили более 76 тысяч убитыми и ранеными. По сути, вся группировка, зашедшая через границу, была перемолота в боях.

В своем докладе начальник генштаба отразил основные этапы операции и отметил особо отличившиеся подразделения.

«Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области — село Горналь. При этом особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка.

Таким образом, завершен разгром вооруженных формирований, вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма — и срыву нашего наступления на Донбассе — провалились.

На начальном этапе операции продвижение противника вглубь нашей территории было остановлено с последующим сокращением площади вклинения. Украинские подразделения вынужденно перешли к обороне. В дальнейшем нанесением встречных ударов с флангов вдоль государственной границы двумя десантными дивизиями, 76-й и 106-й, а также действиями 155-й и 810-й бригад морской пехоты основная группировка Вооруженных сил Украины была изолирована, а в последующем рассечена и уничтожалась по частям.

Наиболее активная фаза операции началась 6 марта этого года. В результате наступательных действий соединений и воинских частей группировки «Курск» — одновременно на всех направлениях — а также прорыва в тыл противника силами подземного десанта в составе добровольческого формирования «Ветераны», личного состава 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка и отряда специального назначения «Ахмат» по трубе газотранспортной системы оборона вооруженных сил Украины обрушилась. Начался хаотичной отход украинских подразделений — в течение пяти дней площадь вклинения уменьшилась в 2,5 раза.

В ходе дальнейших действий немногочисленные остатки украинских элитных подразделений были разгромлены и выбиты с территории Курской области.

За время операции противник понес значительные потери, для поддержания численности своей группировки на уровне около 60 тысяч человек был вынужден постоянно перебрасывать на курское направление резервы и подразделения с других участков. Общие потери формирований вооруженных сил Украины составили более 76 тысяч человек военнослужащих, убитыми и ранеными.

По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника — и даже больше. Уничтожено свыше 7700 единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других боевых бронированных машин.

Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины. Солдаты и офицеры Корейской Народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими в ходе отражения украинского вторжение показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм.

Товарищ Верховный Главнокомандующий!

В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории. Проверяются лесные участки, подвальные помещения и заброшенные строения. Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни. Инженерными подразделениями группировки «Север» и Международного противоминного центра Военной инженерной академии проводится сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов. Полностью проверено и очищено 19 населенных пунктов. К данным работам привлечено 110 групп разминирования — это более тысячи человек личного состава.

В соответствии с Вашими указаниями продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах с Сумской областью Украины. Освобождено четыре населенных пункта. Общая площадь контролируемой территории составляет более 90 квадратных километров.

Кроме того, в Белгородской области подразделениями группировки войск «Север» завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка. Проводится поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах.

На остальных направлениях Объединенная группировка войск продолжает выполнять задачи в соответствии с замыслом специальной военной операции. Доклад закончил».

Заслушав доклад, президент России Владимир Путин ответил:

«Валерий Васильевич, на протяжении нескольких месяцев Вы регулярно докладывали мне о ситуации в Курской области — и отмечали наиболее эффективно действовавшие наши подразделения. Не могу не назвать их сегодня еще раз.

Это 76-я дивизия ВДВ, 234-й десантно-штурмовой полк этой дивизии, 237-й десантно-штурмовой полк и 104-й десантно-штурмовой полк этой дивизии; 106-я воздушно-десантная дивизия и её 119-й парашютно-десантный полк, 137-й парашютно-десантный полк, 51-й парашютно-десантный полк.

Это 56-й десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии; два полка «Ахмат» — 204-й полк спецназначения «Ахмат» и 1434-й мотострелковый полк «Ахмат»; 22-й мотострелковый полк 72-й дивизии, 11-я десантно-штурмовая бригада, 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

Наконец, морские пехотинцы наши, славные морские пехотинцы — 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота.

И, конечно — Вы сейчас только что сказали об этом — добровольческое формирование «Ветераны», которые осуществили дерзкий подземный десант в район Суджи и создали условия для ее полного освобождения.

Поздравляю весь личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, вторгшихся на российскую территорию в Курской области.

Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе и западными образцами техники, сил ВСУ — а это штурмовые подразделения, спецназ, — безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима.

Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю Вас за проявленные мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России! Спасибо!».

«Служу России!» — ответил Герасимов.