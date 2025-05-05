«Идеальных людей не существует»: Григорий Лепс о дружбе со Стасом Михайловым

Артист радуется успехам товарища и коллеги.

Народного артиста России Григория Лепса связывает многолетняя дружба с певцом Стасом Михайловым. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на большом сольном концерте в честь дня рождения исполнителя.

Лепс признался, что довольно близок с исполнителем как в рабочем плане, так и в обычной жизни.

«Мы много лет знакомы. Мы из одного города. Очень хорошие человеческие отношения, музыкальная дружба», — пояснил певец.

Звезда эстрады отметил, что Михайлов привлекает женщин по причине отдельных качеств. Называть интересные черты певца собеседник не стал, однако поделился тем, что доволен успехами друга.

«Наверное, есть что-то такое у него внутри, что их завораживает. Я этому искренне рад. Молодец, Стас», — сказал исполнитель.

К тому же Лепс считает, что Стасу Михайлову не стоит меняться, потому что характер у именинника отличный. Если же других не устраивают аспекты личности музыканта, то, как заметил собеседник, важно помнить — идеальных нет.

«По-моему, у него все нормально. Может быть, неидеально. Идеальных людей не существует, идеальных нарядов не существует, идеальных причесок тоже не существует, как и идеального лица. Разве что на полотнах Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти», — заключил Григорий Викторович.

Ранее 5-tv.ru писал, что Григорий Лепс сожалеет об ошибках молодости.