Министр спорта РФ провел торжественную встречу с ветеранами ВОВ в честь 80-летия Победы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 29 0

На церемонию были приглашены и современные защитники Отечества.

Министр спорта РФ провел торжественную встречу с ветеранами ВОВ в честь 80-летия Победы

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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День Победы 9 Мая

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел торжественную встречу с ветеранами Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы. Обед и церемония прошли в Елизаветинском зале Министерства спорта страны.

«Подвиг нашего народа навеки останется примером для будущих поколений. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, низкий поклон всем, кто передает свои знания молодежи, и вечная память павшим в боях», — сообщил Дегтярев.

Кроме того, глава ведомства рассказал о выпущенном к годовщине Победы четырехтомнике «Память», который целиком посвящен роли спорта в годы Великой Отечественной войны. Все участники встречи получили набор книг в подарок.

На встречу были также приглашены и современные защитники Отечества, которые сейчас защищают Россию в ходе специальной военной операции (СВО).

«Как сказал наш Президент России Владимир Владимирович Путин, это — новая элита страны», — подчеркнул Дегтярев.

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