Министр спорта РФ провел торжественную встречу с ветеранами ВОВ в честь 80-летия Победы
На церемонию были приглашены и современные защитники Отечества.
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел торжественную встречу с ветеранами Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы. Обед и церемония прошли в Елизаветинском зале Министерства спорта страны.
«Подвиг нашего народа навеки останется примером для будущих поколений. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, низкий поклон всем, кто передает свои знания молодежи, и вечная память павшим в боях», — сообщил Дегтярев.
Кроме того, глава ведомства рассказал о выпущенном к годовщине Победы четырехтомнике «Память», который целиком посвящен роли спорта в годы Великой Отечественной войны. Все участники встречи получили набор книг в подарок.
На встречу были также приглашены и современные защитники Отечества, которые сейчас защищают Россию в ходе специальной военной операции (СВО).
«Как сказал наш Президент России Владимир Владимирович Путин, это — новая элита страны», — подчеркнул Дегтярев.
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