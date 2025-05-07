Большой вклад маленьких героев: как дети помогали тылу и фронту на пути к Победе

В 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы наш фашизмом.

Мой дом теперь не там, где прежде жили,

А там, где отнят у мальчишки он.

Константин Симонов, 20 декабря 1941 года.

Война не выбирает — для нее нет возраста, пола и национальности. Летом 1941-го на защиту Родины встали люди — и в 1945-м люди добыли великую Победу. День за днем мы благодарим их за будущее, ставшее для нас настоящим.

Особую роль в борьбе за Победу в Великой Отечественной сыграли дети — маленькие герои, которым не достались их беззаботные годы. По данным Российского военно-исторического общества, в войне приняло участие более 400 тысяч детей и подростков.

Они, не по годам твердые характером, работали наравне со взрослыми, вдохновляли близких и бойцов, уходили добровольцами на фронт. Сегодня 5-tv.ru рассказывает о подвигах тех, кому взрослеть пришлось буквально по минутам.

«Дорогой папа! Бей фашистов!»

Фото: © РИА Новости/Георгий Зельма

Дети встретили войну в разном возрасте — кто-то был совсем крохой, кто-то — на пороге юности. На плечи старших легла забота о младших — матери много работали в тылу или уходили на фронт. Дети оставались без матерей и по иным причинам.

Так, в семье Буланковых в 1942 году новорожденную Лиду и ее старшего брата разлучили с матерью, едва пережившей тяжелые роды. Детей привезли к родственникам в Орловскую область. Старший, Анатолий — в 1941 году ему было четыре года — рассказал 5-tv.ru, что дети очень много работали, и это никого не удивляло.

Трудиться и помогать взрослым было закономерным — никто не заставлял. Порой дети даже уходили из дома втайне, вспоминал он, чтобы добыть еду, собрать новости по деревне или помочь пожилым соседям, у которых не осталось родных.

Помогать хотел каждый — как мог. Дети вели хозяйство — вместе со взрослыми, или в одиночку. Рыбачили, собирали колоски. Разделения на «женские» и «мужские» дела не было: братья смотрели за младшими, штопали одежду, готовили еду, а сестры кололи дрова и чистили печь — порой еще даже не научившись читать.

«У меня, девушки, кисти рук от топора стали широкими, как у мужчины. Ими я стала работать с десяти лет», — вспоминала Галина Фомина из деревни Малая Колчевов Орловской области.

Помощью детей был не только физический труд. Очень важной во время Великой Отечественной войны оказалась способность малышей поддержать взрослых — дать им опору и веру в лучшее.

Так, рассказала Лидия Буланкова, дети заводили домашних животных (нередко вопреки желанию мам и бабушек), помнили про дни рождения членов семьи, украшали дом к Новому году. Со слов ее брата, до вечера все были заняты и очень уставали, но моменты из довоенной жизни — посиделки, книги, разговоры по душам — очень помогали набраться сил.

Восторг, помимо семейных вечеров, вспоминает Анатолий, вызывали встречи с ранеными. К работе в госпитале маленьких детей не допускали, а вот как посетителей очень ждали.

Ребята приносили письма, рисунки, читали стихи, чтобы поднять боевой дух бойцов. А взамен слушали истории о будущем, в котором нет и никогда больше не будет войны.

«Невеста ждет его или жена, письма, когда могли, писали или диктовали, скрывали про тяжелые раны. Вера была очень сильная у них. А нас учили тому, что сами знали — и сказки, и как с девочкой дружить, и как горькую весть нести в дом. И как жить, когда врага победим», — вспоминал он.

«Выступали в госпиталях, очень волновались перед каждым выступлением, но платой за волнение была благодарность раненых бойцов, их просветленные лица, ведь мы напоминали им о тех, кого они защищают», — рассказала Лидия Филиппова в интервью для проекта «60-летие битвы под Москвой».

Важным моментом в тылу было письмо на фронт, рассказал Анатолий. То было целое событие — ему в семьях обычно выделялся отдельный вечер, чтобы не упустить важного. Детям-школьникам разрешали писать собственные письма — как незнакомым солдатам, так и своим близким.

Фронтовых «треугольников» сохранилось больше, чем посланий из тыла, но дошедшие до нас детские письма восхищают искренностью и мужественностью. Яркий пример — отрывок из книги «Дорога жизни» Н. Ходза:

«Дорогой папа! Я все время хочу есть, и мама тоже все время хочет есть. Потому что хлеба теперь дают мало, мяса вовсе почти нет и масла не бывает. Дорогой папа! Бей фашистов! Остаюсь, твой сын, рабочий завода № 5 Федор Быков».

Так взрослые узнавали, как живут их дети и отвечали словами поддержки и благодарности — несмотря на горечь разлук и лишений. Перед вами — отрывок отцовского письма, опубликованного в журнале «Русский пионер».

«Дорогой Юра! Твои два письма и рисунки получил. Я не думал, что ты так хорошо умеешь писать, считать и рисовать <…>. Хотелось бы посмотреть, как ты делаешь танки, броневики и самолеты. Они, кажется, получаются у тебя хорошие. Ну что ж, нам нужны танки и самолеты, чтобы окончательно разбить и уничтожить немцев. Когда мы их уничтожим, я приеду домой, и тогда вместе будем читать книжки, ходить на лыжах, ловить рыбу, купаться и так далее. Пиши мне чаще».

«Учеба кончилась»

Фото: © РИА Новости/Александр Красавин

Дети помогали не только вести быт, но и работали наравне со взрослыми. Отцов забрали на фронт, матери рыли окопы и работали, заменяя мужчин. В войну детей стали призывать на предприятия, как взрослых в армию — в основном это были подростки 13-16 лет, на подсобные работы можно было попасть уже с 11 лет.

Те, кто были еще слишком малы, помогали старшим на каникулах или в свободное время — например, с погрузкой или уборкой. При этом дети продолжали учиться — занятия были организованы в две, а иногда в три смены, школы закрывались ближе к полуночи.

Учителя не только занимались с детьми, но и помогали писать коллективные письма бойцам, организовывали фонды. Также в школьной программе появились новые темы для сочинений — о помощи фронту и мести врагу.

«Знай наших — вертелось в голове. А на следующий день я так и впивалась в глаза немцам, надеясь найти в них злобу, и торжествовала», — строки одного из сочинений, написанных школьницей об оккупации Краснодара зимой 1943 года.

Большинство подростков в те годы учиться не успевали — работали. Например, на заводах — там не нужно было специальное образование, зато ценилась выносливость — смены длились по 10-12 часов.

«Когда началась война, маме было 13 лет, а самой младшей, Неле, не было еще и года. Дедушка ушел на фронт, а бабушка осталась с четырьмя детьми на руках. Мама перешла в шестой класс, и на этом ее учеба закончилась, пришлось идти работать», — рассказала Галина Лопухина из Челябинской области, ее цитирует портал «Губерния 74».

Маленькие токари и фрезеровщики нередко ночевали прямо в цехах — было тепло, относительно безопасно, а получить паек можно было прямо на рабочем месте.

Детский труд в военной промышленности показал невероятные результаты — это был свой способ борьбы с врагом, свой путь мести за то, чего они лишились — крова, детства, родных и друзей.

Работа в поле шла в аграрных регионах страны — там сызмальства привыкли работать на земле. Но одно дело помогать взрослым, другое — трудиться с раннего утра до позднего вечера не покладая рук.

«В 16 лет пошла работать в колхоз. Собирала колоски, жала серпом, косила косой, работала прицепщицей на тракторе. В летнюю пору ночевали в поле, чтобы рано утром подняться до восхода и начинать работать», — рассказала Полина Хромина из станицы Стодеревская Ставропольского края.

Как вспоминала Елена Просторядина, в поле очень поддерживала взаимовыручка и поиск радостей в мелочах. К примеру, для девушек отрадой была сенокосная пора. Туда наряжались как на праздник — заплетали косы, надевали платья и косынки.

Многие дети войны вспоминали: работали до изнеможения, плохо питались и валились с ног от усталости. Но фронт и тыл были едины, никто не роптал — знали, что работали на Победу.

«Только б не промахнуться!»

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

На войне дети не просто помогали, а проявили невероятное мужество, сражаясь наравне со взрослыми. Четверо храбрецов за свои подвиги были удостоены звания Героя Советского Союза. Все — не пережив войну. Все — посмертно.

Самый юный из них — Валентин Котик. Когда началась война, ему было 11. Он только закончил четвертый класс в Шепетовке — сейчас это город в Хмельницкой области Украины. Он был оккупирован почти с первых дней войны.

Валя сразу начал свою борьбу с захватчиками — сначала собирал бесхозное оружие в местах боев, затем вместе с приятелями основал отряд для слежки за врагом. Уже осенью 1941 года Валя вместе с товарищам устроил засаду и подорвал автомобиль, в котором ехал глава полевой жандармерии врага.

«Упустить такую возможность? Валик юрко подполз к дороге. „Только б не промахнуться, только б не промахнуться!“ — твердил он про себя. Сейчас он забыл обо всем на свете: и то, что солдат много, и то, что его могут схватить», — описан момент засады в книге Гусейна Дадаш-оглы Наджафова, посвященной герою.

Набравшись опыта, Валя начал принимать участие в куда более опасных заданиях — брал в плен языков, подорвал кабель связи ставки Гитлера, будучи в дозоре, спас целый отряд красноармейцев.

11 февраля 1944 года Вале исполнилось 14 лет. На свой день рождения он получил лучший подарок — освобождение родного города от фашистских захватчиков. Правда, разделить эту радость с семьей не успел. Всего через несколько дней, 17 февраля, в бою за город Изяслав Котик погиб, получив тяжелое ранение.

Белорус Марат Казей и его сестра выросли в семье активистки и моряка. Когда началась война, мать прятала у себя раненых партизан и помогала им встать на ноги. Скрываться удавалось недолго — в 1942 году немцы повесили женщину. После смерти матери 13-летний Марат и 16-летняя Ариадна ушли в леса.

Зимой 1943 года белорусским партизанам пришлось тяжело — скрываясь от врага, они часто меняли местоположение, то попадая в окружение, то выходя из него. В одном из походов Ариадна отморозила ноги.

Время было упущено, и ступни ампутировали — пилой, без наркоза. Через некоторое время девушку эвакуировали. Марату как несовершеннолетнему тоже предложили вернуться на «большую землю», но он отказался.

Оставшись в отряде, Марат стал разведчиком, участвовал в рейдах и диверсиях, за что получил многочисленные награды. В мае 1944 года, окруженный немцами, он подорвал себя гранатой — вместе с врагами.

Ариадна намного пережила брата — ее похоронили 1 мая 2008 года, незадолго до Дня Победы. Она призналась KP.RU: всю жизнь хранила у себя клочок волос Марата.

«Во время перезахоронения Марата в 1946 году я попросила открыть гроб <…>. И увидела мертвого Маратика, у которого были оторваны кисти рук и не хватало части черепа. Я тогда срезала с его головы часть белокурых локонов».

Еще один юный герой войны — Леонид Голиков. В возрасте 15 лет он вступил в партизанский отряд 4-й Ленинградской партизанской бригады, действовавшей в Новгородской и Псковской областях. Юноша участвовал в многочисленных боевых операциях, одна из самых известных — подрыв автомобиля, где находился генерал-майор инженерных войск Третьего рейха Рихард фон Виртц.

Также Леня, используя разведданные, смог захватить портфель с ценными документами немцев — чертежами, схемами минных полей, донесениями. Погиб 16-летний Голиков в неравном бою, прикрывая отход товарищей у села Острая Лука в Псковской области.

Единственная девушка-подросток, ставшая Героем Советского Союза — Зинаида Портнова. В 1941 году 15-летняя Зина вместе с младшей сестрой Галей приехали из Ленинграда к своей бабушке в деревню Зуи, что находилась в Белоруссии. Война застала их на тех каникулах. Зина и ее маленькая сестра Галя попытались вернуться домой из Белоруссии в Ленинград, но не смогли даже попасть в эшелон.

Пока Зина с родными добирались до деревни, где жила бабушка, пришли оккупанты. Хрупкая Зина, мечтавшая все детство стать балериной, собрала волю в кулак и вступила в подпольную организацию «Юные мстители».

Неравнодушные устраивали диверсии, портили имущество врага — взорвали местную электростанцию, вывела из строя кирпичный и торфяной заводы и подорвали единственную водокачку.

«Мстители» были и правой рукой партизан — добывали информацию. Чтобы быть ближе к врагу, Зина устроилась чернорабочей в столовую для офицеров Рейха, которые проходили курсы переподготовки.

Поработав там, девушка узнала, что фашисты планируют угнать жителей деревни в Германию. Зине поступило задание, и она его выполнила — крысиный яд попал в суп немецких солдат. Около сотни не выжили, другие еще долго восстанавливались после отравления.

Под подозрение, разумеется, попали работники столовой, Зина в том числе. Руководство общепита заставило ее съесть суп. Чтобы не выдать себя, она опустошила тарелку и скрывала мучения. Зину отпустили. Она с большим трудом добралась до отряда. Выжить ей помогла бабушка -выходила своими целебными отварами.

Вскоре немцы разгромили «Мстителей» по доносу. Вставшая на ноги Зина не могла оставаться в стороне и отправилась на задание. Да, Зина нашла предателя, но попала в руки гитлеровцев.

Схваченной предложили сделку: она выдает партизан, а за это ей даруют свободу. В ответ девушка лишь улыбнулась, и за это — перед глазами возник пистолет. Зина ловко выхватила оружие, застрелила следователя и двух немцев-охранников.

Храбрая девушка пыталась сбежать, но ее ранили и поймали повторно, а затем несколько недель подвергали страшным пыткам. Когда стало ясно, что Зина так ничего и не скажет, ее расстреляли Героической подпольщице оставался лишь месяц до восемнадцатилетия — и она была полностью седой.