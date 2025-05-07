На парад Победы в 98 лет: ветеран-панфиловец посетит Красную площадь 9 мая

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Ветеран-панфиловец Владимир Бурцев посетит парад Победы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Последний боец легендарной дивизии прошел всю войну.

И, конечно, на парад Победы обязательно попадет Владимир Бурцев — ветеран-панфиловец, историю которого мы рассказали на минувшей неделе.

Последний боец легендарной гвардейской дивизии тогда рассказывал о том, как прошел всю войну. И грустил, что может не оказаться среди приглашенных.

Но теперь он точно знает — его не просто позвали, он будет среди самых почетных гостей.

«Пригласительный билет. В. М. Бурцев. Москва, Красная площадь, 9 мая, 10 часов», — рассказал ветеран гвардейской дивизии имени И. В. Панфилова Владимир Бурцев.

Добавлю лишь, что в июле Владимиру Бурцеву будет 99.

Тема:
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