На парад Победы в 98 лет: ветеран-панфиловец посетит Красную площадь 9 мая
Ветеран-панфиловец Владимир Бурцев посетит парад Победы
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Последний боец легендарной дивизии прошел всю войну.
И, конечно, на парад Победы обязательно попадет Владимир Бурцев — ветеран-панфиловец, историю которого мы рассказали на минувшей неделе.
Последний боец легендарной гвардейской дивизии тогда рассказывал о том, как прошел всю войну. И грустил, что может не оказаться среди приглашенных.
Но теперь он точно знает — его не просто позвали, он будет среди самых почетных гостей.
«Пригласительный билет. В. М. Бурцев. Москва, Красная площадь, 9 мая, 10 часов», — рассказал ветеран гвардейской дивизии имени И. В. Панфилова Владимир Бурцев.
Добавлю лишь, что в июле Владимиру Бурцеву будет 99.
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