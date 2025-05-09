Никто не забыт: прямая трансляция акции «Бессмертный полк» в честь 80-летия Дня Победы
Прямая трансляция акции «Бессмертный полк»
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков
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В этом году к движению присоединились 97 стран в разных форматах.
Началась онлайн-трансляция традиционной акции «Бессмертный полк» в новом формате. Ее можно увидеть на официальном сайте движения.
В 2025 году акция объединила традиционные уличные шествия с современными цифровыми технологиями, став примером инновационного подхода к сохранению памяти. В 12:00 по местному времени стартовала прямая трансляция с портретами ветеранов, что позволило миллионам людей в России и за ее пределами присоединиться к памятному событию.
Примечательно, что цифровая платформа впервые предложила возможность загрузки и восстановления фотографий ветеранов: старые снимки очищались от повреждений и автоматически редактировались, придавая им цвет и выразительность. К 80-летию Победы на сайте появилась функция формирования виртуальных колонн — общей и по родам войск. Участники могут выбрать, за какой колонной следить, что подчеркнуло единство и разнообразие героев, а также сделало акцию более интерактивной и персонализированной.
В этом году каждый регион сам определял дату и формат проведения: где-то проходили масштабные живые шествия, а где-то — виртуальные акции и онлайн-экскурсии, доступные для участников по всему миру. Шествия начались еще 1-го и продолжатся до 11 мая, что расширило охват и позволило большему числу людей принять участие в таком важном событии.
Кроме того, акция прошла в 97 странах, что подчеркнуло ее международный масштаб и единство людей разных национальностей. Движение «Бессмертный полк» вновь объединил миллионы во всем мире в памяти и благодарности героям Великой Отечественной войны.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов принял Парад Победы на Красной площади.
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