ТОС-2 «Тосочка» и самоходка «Мальва» впервые приняли участие в Параде Победы

Также по брусчатке проехали современные образцы реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и новейшая 152-миллиметровая артиллерийская система «Гиацинт-К».
Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
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Тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка» и новейшее самоходное артиллерийское орудие (САУ) «Мальва» впервые приняли участие в Параде Победы на Красной площади.
Кроме того, в праздновании Победы в центре столицы впервые участвовали современные образцы реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и новейшая 152-миллиметровая артиллерийская система «Гиацинт-К».
Система «Гиацинт» предназначена для подавления и уничтожения средств ядерного нападения, поражения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники противника, а также для разрушения фортификаций.
«Огневая мощь представленных образцов позволяет нанести максимальное поражение противнику», — сообщил диктор во время Парада.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчеты стран СНГ прошли по Красной площади на Параде Победы. Сначала прошел парадный расчет Азербайджана «Командос» под руководством полковника-лейтенанта Мамедова Самиха Резван оглу. За ним следовали военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Всего в Параде Победы принимали парадные расчеты 13 государств: Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.
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