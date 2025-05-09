Полуденный выстрел прогремел из пушки в честь 80-летия Великой Победы

Торжественный залп в этом году с Нарышкина бастиона дала ветеран ВОВ и жительница блокадного Ленинграда Марианна Курилович.
Фото, видео: © РИА Новости/ Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Полуденный выстрел в честь Дня Победы произвела ветеран Великой Отечественной войны Марианна Курилович. Эксклюзивные кадры показал 5-tv.ru.
Ровно в 12:00 с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге раздался торжественный полуденный выстрел, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это событие стало важным и трогательным моментом среди памятных мероприятий.
Выстрел произвела участница тех суровых дней — ВОВ и Блокадного Ленинграда Марианна Яковлевна Курилович. Ее участие придало залпу особую значимость, ведь именно от людей, переживших те страшные годы, исходит живая связь со временем и памятью о великом подвиге.
Залп выразил не только силу и мощь, но и стал живым напоминанием о тех, кто отдал свои силы, здоровье и жизнь ради свободы и будущего своей Родины. Сегодня вся страна отмечает важную и знаковую дату — 80-летие со дня Великой Победы. Этот день полон гордости и памяти героического подвига сотен тысяч людей, которые боролись за свободу и мир.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в Параде Победы.
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