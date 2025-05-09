В одном строю: «Бессмертный полк» объединил сотни человек в Петербурге

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В Петербурге на шествии «Бессмертного полка» ожидают миллион участников

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Ожидается, что это будет самая масштабная памятная акция в истории.

«Бессмертный полк» проходит в эти минуты в Петербурге. Заявки на участие подали более миллиона человек. Люди начали собираться на площади Александра Невского с 11 часов утра. На месте работает корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Последние три года шествие проходило исключительно в онлайн-формате, поэтому этот «Бессмертный полк» для его участников стал особенным.

Все снова вместе, снова в одном строю. И, конечно, с фотографиями своих родственников. Это тысячи трогательных, очень личных историй.

Участники «Бессмертного полка» в Петербурге рассказали Наталии Оскерко о своих предках, которые ценой своей жизни приблизили Победу и разгромили фашизм.

«Это мои два деда, Иван Петрович и Николай Васильевич. Мама родилась за десять дней до начала войны. И бабушка с ней находилась в окопе, люлька висела в окопе. А эта семья попала в концлагерь», — рассказала участница «Бессмертного полка».

С архивных фотографий на нас смотрят фронтовики, труженики тыла, узники концлагерей, а также те, кто оставался в Ленинграде в самые тяжелые для города 900 дней — блокадники.

«Мои бабушка с дедушкой познакомились в блокадном Ленинграде. Они медработники. Дедушка хирург, бабушка медсестра. Вместе прорвали кольцо блокады, дошли до Германии», — рассказал участник «Бессмертного полка».

«Бессмертный полк» пройдет прямо по Невскому проспекту — от площади Александра Невского до Дворцовой. Это почти четыре километра.

Во главе шествия, в сопровождении роты почетного караула, в защитном боксе — Звезда города-героя Ленинграда. За ней — торжественная знаменная группа с флагом Российской Федерации и копией Знамени Победы. А дальше — те, кто эту победу и подарил стране, те, кому сегодня мы говорим спасибо. Ветераны.

Ожидается, что это будет самым масштабным «Бессмертным полком» в истории. Здесь, по прогнозам организаторов, соберется больше миллиона человек.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

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