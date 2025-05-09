Гостям Парада Победы в Москве подарили репринт исторического номера «Известий»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 94 0

В подарочный набор также входили памятные значки и мини-сульптуры.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

В международном пресс-центре Центрального выставочного зала «Манеж» журналистам, которые освещали торжества в честь 80-летия Великой Победы, а также гостям Парада, вручили памятные подарки, среди которых был репринт выпуска газеты «Известия» от 9 мая 1945 года. Кадры подготовленных сувениров оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Подарочный набор состоит из рюкзака, памятных значков с символикой Георгиевской ленты и головного убора. Также все получили уменьшенные копии скульптур «Родина-мать», «Воин-освободитель» и памятника Советскому солдату. Но главный элемент набора — репринт выпуска газеты «Известия» от 9 мая 1945 года.

Известно, что переиздание выпуска газеты за 9 мая 1945 года было передано музеям по всей стране. На страницах запечатлены материалы с новостью о Победе и приказ Верховного главнокомандующего, а также поздравления и стихи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова призвала празднующих 9 Мая украинцев не сдаваться. На территории Незалежной ветераны ВОВ не могут петь песни о Великой Победе на русском языке и носить символику Георгиевской ленты, иначе рискуют угодить в полицейский участок.

Тема:
День Победы 9 Мая
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

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