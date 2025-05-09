Здесь решалась судьба всей Европы: в Берлине почтили память борцов с фашизмом

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Мероприятия к 80-летию Победы прошли в Берлине

Фото, видео: FILIP SINGER/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Власти Германии попытались сделать 9 Мая днем запретов и ограничений.

В Германии тоже, несмотря на запреты властей, празднуют годовщину Победы над фашизмом. Память героев-освободителей почтили тысячи жителей. За всем наблюдает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Земля, на которой решалась судьба всей Европы. Город, где и завершилась Великая Отечественная война. 9 Мая в Берлине! Тысяча людей сегодня приходят с утра в Трептов-парк, один из самых крупных мемориальных комплексов, в центре которого величественная фигура советского воина, сокрушившего фашизм.

Берлинцы ласково прозвали его русским Алешей, олицетворяя солдата-освободителя.

Только здесь захоронено более 7000 красноармейцев, погибших в боях за Берлин. Сегодня сюда идет нескончаемый поток людей. Вместе с послом Российской Федерации — дипломаты и военные атташе большинства государств СНГ, а также Бразилии, ЮАР и других дружественных стран. А с каким воодушевлением нашу колонну встречают сами немцы!

Чего нельзя сказать про официальные немецкие власти? 9 Мая — День запретов и ограничений. На входе в Трептов-парк — полицейская облава и дресс-код. Никакой солдатской формы, значков, георгиевских лент и другой военной символики. Военные песни тоже запрещены — прямо на наших глазах скрутили мужчину, который решил исполнить «День Победы». И все-таки шепотом, да напевают. И, как минимум, одно знамя Победы было поднято над Трептов-парком. Оно, буквально, под дипломатической защитой — на делегации эти запреты не распространяются.

«Это скандал, что представители страны, которая когда-то была вынуждена безоговорочно капитулировать с позором, сегодня указывать той стороне, которая внесла наибольший вклад в победу над гитлеровским фашизмом, каким образом ей можно здесь скорбеть? Насколько мне известно, такого больше нигде в мире не бывает», — сказал один из участников шествия.

В Берлин съехались наши соотечественники со всей Европы, дети, внуки и правнуки героев, но в строю и те, кто есть воплощение живой памяти — ветераны, дети блокады.

Один из таких прославленных людей Леонид Ильич Березин. На интервью он с гордостью надевает только одну медаль — в честь 80-летия Великой Победы. Правду, о которой он продолжает нести, уже проживая в Германии.

«Сейчас вообще такая версия, что победила в этой войне Америка, а Советский Союз — так это сбоку припека. И многие в это верят. Но почему они верят? Потому что уже прошли годы, уже не остается живых свидетелей», — говорит участник Великой Отечественной войны, председатель ветеранской организации «Живая память» Леонид Березин.

Следом юбилейные торжества переносятся из Трептов- парка в берлинский Тиргартен — еще одно знаковое место в центре города, где до сих пор стоят танки Т-34, символизирующие Великую Победу и неоспоримый вклад Советского Союза в нее.

Но и здесь уже не обошлось без провокации. Полиция почему-то впустила на территорию мемориала проукраинских активистов, которые прямо на братских могилах растянули флаги Евросоюза и НАТО.

И все же, несмотря на все эти нападки, преграды и неудобства, прямо от Бранденбургских ворот мимо бывшего здания Рейхстага проходит шествие «Бессмертного полка». И как же это символично, что те, кто сражался и отдавал свои жизни с июня 1941-го по май 1945-го, сегодня вместе с нами снова дошли до Берлина.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

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