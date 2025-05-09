Тысячи ярких огней: прямая трансляция салюта в честь Победы в ВОВ из Петербурга

Прямая трансляция салюта в честь 80-летия Победы в ВОВ из Петербурга
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Праздничный фейерверк продлится около десяти минут.
Трансляция завершена
В Санкт-Петербурге начался торжественный салют в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию ведет 78ru.
У стен легендарной Петропавловской крепости разгорелся яркий, потрясающий салют, который стал финальной точкой праздничных мероприятий. Также, огни в небо запустили на Стрелке Васильевского острова, на Дворцовой набережной и у Кронштадта. Начавшись ровно в 22:00, салют озарил небо над городом тысячами вспышек и огненных фигур, создавая невероятное шоу, наполненное символизмом и гордостью.
Этот феерический взрыв света и цвета стал не просто традиционным пиротехническим зрелищем — он стал олицетворением памяти, благодарности и нерушимой преданности своему народу. Весь город, словно объединившись в едином сердце, наблюдает за этим великолепием, наполняясь чувством сопричастности к великой истории о героизме и стойкости предков.
Память о героях, чей подвиг подарил мирное небо над головой, живет в каждом сердце. В этом священном дне — 9 Мая — страна чествует величие мужества и самоотверженности. В 2025 году исполнилось 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне — события, изменившего ход истории и навсегда оставившего свет надежды в душе страны.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США отреагировали на участие мировых лидеров в Параде Победы в Москве.
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