Тысячи ярких огней: прямая трансляция салюта в честь Победы в ВОВ из Петербурга

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 8 809 0

Прямая трансляция салюта в честь 80-летия Победы в ВОВ из Петербурга

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Тема:
День Победы 9 Мая

Праздничный фейерверк продлится около десяти минут.

Трансляция завершена

В Санкт-Петербурге начался торжественный салют в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию ведет 78ru.

У стен легендарной Петропавловской крепости разгорелся яркий, потрясающий салют, который стал финальной точкой праздничных мероприятий. Также, огни в небо запустили на Стрелке Васильевского острова, на Дворцовой набережной и у Кронштадта. Начавшись ровно в 22:00, салют озарил небо над городом тысячами вспышек и огненных фигур, создавая невероятное шоу, наполненное символизмом и гордостью.

Этот феерический взрыв света и цвета стал не просто традиционным пиротехническим зрелищем — он стал олицетворением памяти, благодарности и нерушимой преданности своему народу. Весь город, словно объединившись в едином сердце, наблюдает за этим великолепием, наполняясь чувством сопричастности к великой истории о героизме и стойкости предков.

Память о героях, чей подвиг подарил мирное небо над головой, живет в каждом сердце. В этом священном дне — 9 Мая — страна чествует величие мужества и самоотверженности. В 2025 году исполнилось 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне — события, изменившего ход истории и навсегда оставившего свет надежды в душе страны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США отреагировали на участие мировых лидеров в Параде Победы в Москве.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

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