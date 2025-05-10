«Катюша» и фронтовая форма: как в Минске прошел Парад Победы
Парад Победы в Минске открыл Александр Лукашенко
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В торжественном шествие приняли участие в том числе иностранные расчеты.
В Белоруссии состоялся Парад Победы. Главным событием в честь памятной даты стал военный парад, прошедший вечером Минске. Эксклюзивные кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.
Верховный главнокомандующий — президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл праздничное шествие. Глава государства выступил перед участниками мероприятия с торжественной речью.
В пешей колонне прошли более 30 расчетов силовых ведомств республики, еще три расчета были иностранными, в том числе приняли участие в событии почетный караул Народно-освободительной армии Китая и расчет военных из РФ. В целом пешая колонна на Параде прошествовала в составе примерно пяти тысяч человек. В составе техники продемонстрировали 275 единиц.
В воздухе лавировали 12 вертолетов и 27 самолетов. Также зрители смогли ознакомиться с авиагруппой высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ.
Главной особенностью Парада Победы в Минске стала историческая составляющая: в шествии отличились кавалеристы, тачанка с пулеметом, офицеры по форме фронтовых времен. К тому же на улицы города вышел сводный расчет саперов вместе с собаками и военные медработники. У стелы «Минск — город-герой» проследовали танки Т-34, всеми любимая РСЗО «Катюша» и машины с прожекторами и зенитными установками.
В числе зрителей были дети в военных пилотках, которые вместе с родителями пришли насладиться слаженной работой белорусских военнослужащих и неравнодушных граждан.
До этого сообщалось, что Парад состоялся на Красной площади в Москве. Мероприятие прошло утром 9 мая. В нем приняли участие парадные расчеты из дружественных стран, среди которых была Белоруссия. Лукашенко также присутствовал у Кремля с зарубежными коллегами, а затем посетил торжественные мероприятия в столице России.
Ранее 5-tv.ru писал, акцию «Чтения Победы» к 80-летнему юбилею окончания Великой Отечественной войны провели в Минске.
- 10 мая
- «Такой праздник чувствуется везде»: как Сергей Гармаш отмечает День Победы
- 10 мая
- «Победа — наше достояние»: Башмет поделился чувствами в отношении 9 Мая
- 10 мая
- «Солнце» и «Матрешка»: какие праздничные салюты могли наблюдать жители Москвы
- 10 мая
- «Неисчерпаемое вдохновение и сила»: Бодров о связи музыки и Великой Победы
- 10 мая
- В Одессе в День Победы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу
- 10 мая
- Дети, внуки и правнуки: как прошел «Бессмертный полк» в Петербурге
- 10 мая
- В Антарктиде отметили День Победы
- 9 мая
- Лукашенко: ЕС превращает территории Польши и стран Прибалтики в районы для атаки
- 9 мая
- «Эта кукла спасла мне жизнь»: жители блокадного Ленинграда рассказали о пережитых ужасах
- 9 мая
- Первые леди зарубежных государств посетили Парад Победы в Москве
80%
Нашли ошибку?