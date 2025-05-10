«Катюша» и фронтовая форма: как в Минске прошел Парад Победы

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 232 0

Парад Победы в Минске открыл Александр Лукашенко

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

В торжественном шествие приняли участие в том числе иностранные расчеты.

В Белоруссии состоялся Парад Победы. Главным событием в честь памятной даты стал военный парад, прошедший вечером Минске. Эксклюзивные кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Верховный главнокомандующий — президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл праздничное шествие. Глава государства выступил перед участниками мероприятия с торжественной речью.

В пешей колонне прошли более 30 расчетов силовых ведомств республики, еще три расчета были иностранными, в том числе приняли участие в событии почетный караул Народно-освободительной армии Китая и расчет военных из РФ. В целом пешая колонна на Параде прошествовала в составе примерно пяти тысяч человек. В составе техники продемонстрировали 275 единиц.

В воздухе лавировали 12 вертолетов и 27 самолетов. Также зрители смогли ознакомиться с авиагруппой высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ.

Главной особенностью Парада Победы в Минске стала историческая составляющая: в шествии отличились кавалеристы, тачанка с пулеметом, офицеры по форме фронтовых времен. К тому же на улицы города вышел сводный расчет саперов вместе с собаками и военные медработники. У стелы «Минск — город-герой» проследовали танки Т-34, всеми любимая РСЗО «Катюша» и машины с прожекторами и зенитными установками.

В числе зрителей были дети в военных пилотках, которые вместе с родителями пришли насладиться слаженной работой белорусских военнослужащих и неравнодушных граждан.

До этого сообщалось, что Парад состоялся на Красной площади в Москве. Мероприятие прошло утром 9 мая. В нем приняли участие парадные расчеты из дружественных стран, среди которых была Белоруссия. Лукашенко также присутствовал у Кремля с зарубежными коллегами, а затем посетил торжественные мероприятия в столице России.

Ранее 5-tv.ru писал, акцию «Чтения Победы» к 80-летнему юбилею окончания Великой Отечественной войны провели в Минске.

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