Салют Победы: как праздничные залпы отгремели по всей России

В Петербурге по случаю праздника зажгли Ростральные колонны.

Несколько часов назад отгремели последние залпы праздничного салюта Победы. В Калининграде. До этого был Дальний Восток, Сибирь, Урал.

В Москве, как обычно, работали сразу несколько батарей, чтобы смотреть салют можно было из любого района города.

А вот в Петербурге лучшее место — это, конечно, стрелка Васильевского острова. Тем более что сегодня там были зажжены Ростральные колонны.

Салют — это дань традиции, отголоски того самого, главного Салюта Победы, который состоялся 9 мая 1945 года. Тогда ровно 1000 орудий 30-ю артиллерийскими залпами возвестили всему миру, что Великая Отечественная война закончена. Враг побежден, Победа за нами.