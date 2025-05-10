Салют Победы: как праздничные залпы отгремели по всей России
Салют Победы прошел в городах России
Фото, видео: Карпухин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Петербурге по случаю праздника зажгли Ростральные колонны.
Несколько часов назад отгремели последние залпы праздничного салюта Победы. В Калининграде. До этого был Дальний Восток, Сибирь, Урал.
В Москве, как обычно, работали сразу несколько батарей, чтобы смотреть салют можно было из любого района города.
А вот в Петербурге лучшее место — это, конечно, стрелка Васильевского острова. Тем более что сегодня там были зажжены Ростральные колонны.
Салют — это дань традиции, отголоски того самого, главного Салюта Победы, который состоялся 9 мая 1945 года. Тогда ровно 1000 орудий 30-ю артиллерийскими залпами возвестили всему миру, что Великая Отечественная война закончена. Враг побежден, Победа за нами.
- 10 мая
- Путин встретился с президентом Узбекистана в Кремле
- 10 мая
- «Такой праздник чувствуется везде»: как Сергей Гармаш отмечает День Победы
- 10 мая
- «Победа — наше достояние»: Башмет поделился чувствами в отношении 9 Мая
- 10 мая
- «Солнце» и «Матрешка»: какие праздничные салюты могли наблюдать жители Москвы
- 10 мая
- «Катюша» и фронтовая форма: как в Минске прошел Парад Победы
- 10 мая
- «Неисчерпаемое вдохновение и сила»: Бодров о связи музыки и Великой Победы
- 10 мая
- В Одессе в День Победы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу
- 10 мая
- Дети, внуки и правнуки: как прошел «Бессмертный полк» в Петербурге
- 10 мая
- В Антарктиде отметили День Победы
- 9 мая
- Лукашенко: ЕС превращает территории Польши и стран Прибалтики в районы для атаки
Читайте также
80%
Нашли ошибку?