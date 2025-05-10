Сила мотивации: тренера ХК «Подольск» Плющева вдохновляют подвиги времен ВОВ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 34 0

Тренер ХК ««Подольск» Плющев отмечает 9 Мая в кругу семьи

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Молодые спортсмены могут брать примеры мужественности из истории России.

В Подольске прошел хоккейный матч между ХК «Подольск» и ХК «Феникс». На мероприятии тренер первого из двух хоккейных клубов Владимир Плющев в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделился тем, как его вдохновляет День Победы.

По его словам, подвиг Подольских курсантов, которые в боях на Ильинском участке сумели уничтожили пять тысяч немецких солдат и офицеров, а также подбили 100 танков ценой собственной жизни, по-настоящему восхищает. Сам Плющев тренирует молодых спортсменов, поэтому понимает, как важна мотивация мужественными примерами.

Среди других достижений советских войск, которые никогда нельзя забывать, Владимир Анатольевич отметил Сталинградскую битву, Курскую дугу и взятие Берлина. Безусловно, эти события стали самыми переломными во время Великой Отечественной войны (ВОВ).

Отвечая на вопрос о любимой военной песне, Плющев подчеркнул, что особо ценит композицию «Темная ночь». Это лирическое музыкальное произведение впервые прозвучало в фронтовом 1943 году.

К тому же тренер ХК «Подольск» рассказал, что традиционно проводит 9 Мая в кругу семьи. Памятную дату он празднует с близкими, не забывая почтить память двух своих дедов, погибших на войне.

Ранее 5-tv.ru писал, что дядя тренера ХК «Феникс» Королева участвовал в ВОВ.

Тема:
День Победы 9 Мая
10 мая
Пушков: у России ведущая роль в установлении нового миропорядка
10 мая
Дружественная дипломатическая атмосфера: как прошли встречи Путина с мировыми лидерами
10 мая
Сотни жителей Эстонии посмотрели парад Победы
10 мая
В Ереване, Астане, Бишкеке и Анкаре прошли шествия движением «Победа 9/45»
10 мая
Фон дер Ляйен встретили песней «День Победы» в Люксембурге
10 мая
Провокации, унижения и аресты: как Европа и Украина забыли про День Победы
10 мая
Салют Победы: как праздничные залпы отгремели по всей России
10 мая
Путин встретился с президентом Узбекистана в Кремле
10 мая
«Такой праздник чувствуется везде»: как Сергей Гармаш отмечает День Победы
10 мая
«Победа — наше достояние»: Башмет поделился чувствами в отношении 9 Мая
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
В Германии умерла пережившая холокост немка Марго Фридлендер
7:25
Пушков: у России ведущая роль в установлении нового миропорядка
7:05
Сила мотивации: тренера ХК «Подольск» Плющева вдохновляют подвиги времен ВОВ
6:45
Дружественная дипломатическая атмосфера: как прошли встречи Путина с мировыми лидерами
6:25
Сотни жителей Эстонии посмотрели парад Победы
6:10
Песков: Киев делает все, чтобы избежать переговоров с РФ

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
«Неисчерпаемое вдохновение и сила»: Бодров о связи музыки и Великой Победы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу