Сила мотивации: тренера ХК «Подольск» Плющева вдохновляют подвиги времен ВОВ

Молодые спортсмены могут брать примеры мужественности из истории России.

В Подольске прошел хоккейный матч между ХК «Подольск» и ХК «Феникс». На мероприятии тренер первого из двух хоккейных клубов Владимир Плющев в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделился тем, как его вдохновляет День Победы.

По его словам, подвиг Подольских курсантов, которые в боях на Ильинском участке сумели уничтожили пять тысяч немецких солдат и офицеров, а также подбили 100 танков ценой собственной жизни, по-настоящему восхищает. Сам Плющев тренирует молодых спортсменов, поэтому понимает, как важна мотивация мужественными примерами.

Среди других достижений советских войск, которые никогда нельзя забывать, Владимир Анатольевич отметил Сталинградскую битву, Курскую дугу и взятие Берлина. Безусловно, эти события стали самыми переломными во время Великой Отечественной войны (ВОВ).

Отвечая на вопрос о любимой военной песне, Плющев подчеркнул, что особо ценит композицию «Темная ночь». Это лирическое музыкальное произведение впервые прозвучало в фронтовом 1943 году.

К тому же тренер ХК «Подольск» рассказал, что традиционно проводит 9 Мая в кругу семьи. Памятную дату он празднует с близкими, не забывая почтить память двух своих дедов, погибших на войне.

Ранее 5-tv.ru писал, что дядя тренера ХК «Феникс» Королева участвовал в ВОВ.