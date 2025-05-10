Сила мотивации: тренера ХК «Подольск» Плющева вдохновляют подвиги времен ВОВ
Тренер ХК ««Подольск» Плющев отмечает 9 Мая в кругу семьи
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru
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Молодые спортсмены могут брать примеры мужественности из истории России.
В Подольске прошел хоккейный матч между ХК «Подольск» и ХК «Феникс». На мероприятии тренер первого из двух хоккейных клубов Владимир Плющев в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделился тем, как его вдохновляет День Победы.
По его словам, подвиг Подольских курсантов, которые в боях на Ильинском участке сумели уничтожили пять тысяч немецких солдат и офицеров, а также подбили 100 танков ценой собственной жизни, по-настоящему восхищает. Сам Плющев тренирует молодых спортсменов, поэтому понимает, как важна мотивация мужественными примерами.
Среди других достижений советских войск, которые никогда нельзя забывать, Владимир Анатольевич отметил Сталинградскую битву, Курскую дугу и взятие Берлина. Безусловно, эти события стали самыми переломными во время Великой Отечественной войны (ВОВ).
Отвечая на вопрос о любимой военной песне, Плющев подчеркнул, что особо ценит композицию «Темная ночь». Это лирическое музыкальное произведение впервые прозвучало в фронтовом 1943 году.
К тому же тренер ХК «Подольск» рассказал, что традиционно проводит 9 Мая в кругу семьи. Памятную дату он празднует с близкими, не забывая почтить память двух своих дедов, погибших на войне.
Ранее 5-tv.ru писал, что дядя тренера ХК «Феникс» Королева участвовал в ВОВ.
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