Искусственный интеллект будет проверять работы ЕГЭ

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В этом году в наблюден

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

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Тема:
ЕГЭ

Искусственный интеллект проанализирует почерк в работах ЕГЭ. Об этом сегодня рассказали в Рособрнадзоре. И если нейросеть заподозрит, что, например, литературу и обществознание сдавали разные люди, модератор получит сигнал для более тщательной проверки.

В ведомстве отметили, что попытки сдать ЕГЭ за другого единичны. Но они все же есть.

Кроме того, нейросеть проследит за обстановкой в аудиториях, чтобы выявить тех, кто списывает. Использовать гаджеты в аудиториях тоже не получится. На такие случаи есть системы подавления связи.

И еще одно нововведение этого года — на экзаменах будут присутствовать родители.

«В этом году принято решение максимально обеспечить участие родителей в процедуре проведения итоговой аттестации. Но основное — это, конечно, присутствие родителей на входе в пункт проведения экзаменов для того, чтобы все понимали, как процесс организован, были ли там нарушения. В первую очередь, задача стоит создать максимально комфортные для выпускника условия по проведению экзамена», — уточнил Игорь Круглинский, заместитель руководителя Рособрнадзора.

Напомню, решение привлечь родителей к наблюдению на ЕГЭ приняли после жалоб выпускников.
В прошлом году ученики одной из школ Воронежа сообщили, что им пришлось раздеваться, чтобы пройти рамки металлодетектора.

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