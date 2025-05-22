Искусственный интеллект будет проверять работы ЕГЭ
В этом году в наблюден
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Мальгавко; 5-tv.ru
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Искусственный интеллект проанализирует почерк в работах ЕГЭ. Об этом сегодня рассказали в Рособрнадзоре. И если нейросеть заподозрит, что, например, литературу и обществознание сдавали разные люди, модератор получит сигнал для более тщательной проверки.
В ведомстве отметили, что попытки сдать ЕГЭ за другого единичны. Но они все же есть.
Кроме того, нейросеть проследит за обстановкой в аудиториях, чтобы выявить тех, кто списывает. Использовать гаджеты в аудиториях тоже не получится. На такие случаи есть системы подавления связи.
И еще одно нововведение этого года — на экзаменах будут присутствовать родители.
«В этом году принято решение максимально обеспечить участие родителей в процедуре проведения итоговой аттестации. Но основное — это, конечно, присутствие родителей на входе в пункт проведения экзаменов для того, чтобы все понимали, как процесс организован, были ли там нарушения. В первую очередь, задача стоит создать максимально комфортные для выпускника условия по проведению экзамена», — уточнил Игорь Круглинский, заместитель руководителя Рособрнадзора.
Напомню, решение привлечь родителей к наблюдению на ЕГЭ приняли после жалоб выпускников.
В прошлом году ученики одной из школ Воронежа сообщили, что им пришлось раздеваться, чтобы пройти рамки металлодетектора.
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