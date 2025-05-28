Столб едкого дыма: в Забайкалье лесной пожар приближается к поселку Букачача

Эфирная новость 31 0

В Забайкалье лесной пожар приближается к поселку Букачача

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Солодков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Пожары в Забайкалье

Огонь стремительно распространяется по верхушкам деревьев.

Лесной пожар угрожает поселку Букачача в Забайкалье. Над районом поднимается огромный столб едкого дыма. Огонь стремительно распространяется по верхушкам деревьев. В зоне риска — жилые и хозяйственные постройки. Ситуацию осложняет порывистый ветер. Он раздувает пламя. А жители населенных пунктов, которым огонь сейчас не угрожает, задыхаются от дыма.

Подбираются лесные пожары и к населенным пунктам в Бурятии. На юге республики эвакуировали целый поселок. Более 90 человек были вынуждены оставить свои дома. Всю ночь там дежурили отряды спасателей. И пока им удалось отстоять поселок. Продолжается борьба с пожарами и в труднодоступных районах. Специалисты «Авиалесоохраны» ликвидировали несколько очагов. К тому же, впервые за долгое время в некоторых районах Бурятии прошел дождь. А столицу республики вовсе накрыл снегопад! По-настоящему зимними кадрами делятся пользователи в социальных сетях.

Тема:
Пожары в Забайкалье
27 мая
Гарь не дает дышать: в Забайкалье вспыхнули восемь новых лесных пожаров
21 мая
Детский лагерь «Огонек» горит в Забайкалье
20 мая
Забайкалье горит: ситуация с природными пожарами осложняется погодными условиями
16 мая
Новый день — новый очаг: пожары в Забайкалье тушит самолет-амфибия Бе-200
14 мая
Пелена едкого дыма: Забайкальский край лидирует по количеству пожаров в стране
13 мая
В Забайкалье и Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров
12 мая
Ситуация стала критической: в Забайкалье горят гектары лесов
10 мая
Огонь близко: десятки домов сгорели около Читы из-за бушующих лесных пожаров
5 мая
За первые дни мая в Забайкалье возникло 12 новых лесных пожаров
29 апр
Дошло до дела: следователи заинтересовались лесными пожарами в Забайкалье
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.62
-0.04 90.90
0.44
Дуэт Солнца и Юпитера: гороскоп на июнь 2025 года для всех знаков зодиака

Последние новости

11:42
Более девяти миллионов счетов с начала года оплатили жители столицы в сервисе «Мои платежи»
11:28
Столб едкого дыма: в Забайкалье лесной пожар приближается к поселку Букачача
11:19
Максимум солнца: москвичей предупредили об опасном индексе ультрафиолетового излучения
11:05
Лавров анонсировал объявление о новых переговорах РФ и Украины
10:45
«Это что-то невозможное»: почему Влад Соколовский редко видится с дочерью
10:27
Мир вращается: на какие опасные заболевания указывает головокружение

Сейчас читают

Москва повышает ставки: возобновление ударов по активам НАТО на Западной Украине
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025