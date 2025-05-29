Место под солнцем: жара в Центральной России достигла своего пика

Сегодня в Москве — самый теплый день с начала сезона.

Жара в Центральной России достигла своего пика. По данным синоптиков, на территории ряда регионов температура воздуха — 30 градусов.

Самый теплый день с начала сезона сегодня будет в Москве, термометры покажут плюс 29. Все благодаря блокирующему антициклону. Он задерживает облака, а теплый воздух, поступающий из Азии, еще дополнительно прогревается солнцем.

Но вскоре в Москву придут ливни и температурные показатели снизятся на 5-7 градусов. А в Петербурге дождь с грозой ожидают уже сегодня. В городе — около 22, по области — немного прохладнее.