Место под солнцем: жара в Центральной России достигла своего пика
Жара в Центральной России достигла своего пика
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Сегодня в Москве — самый теплый день с начала сезона.
Жара в Центральной России достигла своего пика. По данным синоптиков, на территории ряда регионов температура воздуха — 30 градусов.
Самый теплый день с начала сезона сегодня будет в Москве, термометры покажут плюс 29. Все благодаря блокирующему антициклону. Он задерживает облака, а теплый воздух, поступающий из Азии, еще дополнительно прогревается солнцем.
Но вскоре в Москву придут ливни и температурные показатели снизятся на 5-7 градусов. А в Петербурге дождь с грозой ожидают уже сегодня. В городе — около 22, по области — немного прохладнее.
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