Собянин: утвержден национальный стандарт видеонаблюдения для городских задач

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 17 0

Он определяет технические требования к камерам и местам их размещения, а также правила сбора информации о нарушениях.

Собянин: утвержден национальный стандарт видеонаблюдения для городских задач

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Для обеспечения безопасности и комфорта жителей и гостей Москвы активно используется видеонаблюдение. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«С помощью камер мониторят соблюдение правил строительства, торговли, землепользования и оказания услуг в сфере ЖКХ, благоустройства. Видеонаблюдение помогает контролировать выполнение работ во всем городе без необходимости специалистам лично выезжать на место. В результате действия, которые раньше занимали несколько часов, теперь выполняются за несколько минут. А значит, городские службы быстрее узнают о замечаниях и оперативнее их устраняют, делая город еще чище и комфортнее», — написал Мэр Москвы.

Московская система видеонаблюдения — ориентир для многих российских городов, которые хотят перенимать передовой опыт решения задач с помощью камер.

Для того чтобы столичные практики могли помочь другим регионам страны, по инициативе Москвы утвержден национальный стандарт видеонаблюдения для решения городских задач, который закрепляет механизм автоматической фиксации замечаний. Стандарт структурировал накопленный городом более чем 10-летний опыт использования видеонаблюдения.

В стандарте зафиксированы единые технические требования к камерам, их размещению и характеристикам, определяющим устойчивость к непогоде и защищенность. Также он устанавливает, как необходимо собирать данные о времени и координатах выявленных замечаний, чтобы они были максимально объективными. Это поможет в разрешении спорных ситуаций между городскими службами и исполнителями работ.

Внедрение стандарта повысит эффективность мониторинга по всей стране. Однако главный результат — еще большее количество чистых и благоустроенных улиц, а также построенных по правилам зданий и дорог.

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