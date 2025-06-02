Полярное сияние смогут увидеть москвичи в ночь на 2 июня

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 11 0

Всему виной — разбушевавшаяся магнитная буря.

Полярное сияние москвичи могут увидеть в ночь на 2 июня

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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В ночь на 2 июня жители Москвы смогут наблюдать полярное сияние, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что причиной возникновения этого природного явления может стать сильная магнитная буря, которая бушует уже около 15 часов.

Михаил Леус отметил, что южная граница зоны возможных северных сияний сейчас опустилась до 52 градусов северной широты, что примерно на 250–350 километров южнее Москвы. Если погода будет ясной, то с высокой вероятностью можно будет увидеть полярное сияние с наступлением темноты, отметил эксперт в своем Telegram-канале.

В апреле этого года жители Москвы, Петербурга, а также Ивановской и Ярославской областей уже наблюдали северное сияние, которое возникло из-за мощных вспышек на Солнце. Как это было — смотрите в нашем материале.

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