Более 3500 участников: кастинг к «Алым парусам» пройдет с 9 по 11 июня.

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Число желающих выступить на одной сцене с известными артистами постоянно увеличивается.

Более 3500 участников: кастинг к «Алым парусам» пройдет с 9 по 11 июня.

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2025

С 9 по 11 июня 2025 года в Доме молодежи в Санкт-Петербурге пройдет кастинг среди творческой молодежи в рамках праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» в номинациях: песня, танец, многожанровый концертный номер и ведущий. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

С 17 апреля по 31 мая 2025 года проводился конкурсный отбор. В нем приняли участие более 3500 молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет. По итогам трехдневных просмотров жюри выберет лучших из лучших, которые будут удостоены чести открывать и завершать праздничное мероприятие на Дворцовой площади.

В комитете подчеркивают, что число желающих выступить на одной сцене с известными артистами постоянно увеличивается. В прошлом году члены жюри высоко оценили уровень подготовки участников и их творческий подход к исполнению номеров.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Фестиваль «Алые паруса» в 2025 году уже по сложившейся традиции состоится на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 28 июня. Девиз праздника остается прежним: «Вместе с Россией!».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бриг «Россия» спустили на воду после зимовки.

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