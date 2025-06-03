Российские военные уничтожили украинский БЭК «Ланцетом»

Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер (БЭК) ударом беспилотника «Ланцет». Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В объективе — момент, когда дрон ВС РФ попадает в катер. Вражеская техника тотчас вышла из строя и остановилась. Российские военные ликвидировали ее в ходе отражения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ВСУ заявили об атаке на Крымский мост, хоть он и является объектом гражданской инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские силы стремительно продвигаются в зоне СВО. В настоящий момент особенно ожесточенные боевые действия ведутся между Красноармейском и Дзержинском. Ситуация не на стороне украинских боевиков. Более того, с начала спецоперации эта неделя — самая успешная для российской армии.

ВС РФ освободили 15 населенных пунктов — все на разных участках зоны боевых действий. Российские штурмовики наседают с севера, отодвигая таким образом границу между Курской и Сумской областями. На южно-донецком направлении дела тоже идут хорошо.