Проломили оборону ВСУ: российские силы стремительно продвигаются в зоне СВО

Сейчас главные события на фронте происходят между Красноармейском и Дзержинском, где украинские боевики терпят крах.

Это была одна из самых успешных недель для российской армии с начала СВО. Было освобождено 15 населенных пунктов, причем на совершенно разных участках зоны боевых действий. Наши штурмовики давят с севера, отодвигая границу между Курской и Сумской областями. Но об этом участке мы еще поговорим подробнее в программе отдельно. Подошли вплотную к Купянску, фактически начались бои в черте города, а это крупный железнодорожный узел в Харьковской области.

Есть успехи на южно-донецком направлении. Но главные события происходят немного севернее, между Красноармейском и Дзержинском, где удалось проломить оборону ВСУ и вклиниться на несколько десятков километров вглубь, постепенно расширяя зону прорыва.

Эксперты объясняют наши успехи здесь тем, что удар пришелся на стык двух соседних украинских группировок, и они до сих пор не могут определиться, кто и как должен останавливать наших штурмовиков.

Успехи признают уже даже и украинские спонсоры, отмечая самые быстрые с начала года темпы продвижения российских войск. По сути, мы видим начало нового этапа специальной военной операции по принуждению Украины к миру.

Как предупредил в пятницу с высокой трибуны ООН наш постпред: «Выбор у Киева простой: либо переговоры на тех условиях, что есть сейчас, либо иные условия после поражения ВСУ на поле боя».

Что дает основания нашему дипломату выдвигать такие жесткие условия? О ситуации на передовой — в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Выступ между двумя важнейшими оккупированными городами ДНР — Константиновкой и Красноармейском — продолжает расти вглубь обороны ВСУ и расширяться. Освобождено Шевченко Первое. Взята под контроль и зачищена Гнатовка.

«Продвинулись, зашли, закрепились. В стрелковый бой с нами не вступает, постоянно отходит», — сказал боец группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Рыжий».

Для окружения Константиновки необходимо освободить Часов Яр. Так выглядят дороги в этом районе. Концентрация уничтоженной техники и постоянная угроза дронов ярко дают понять, насколько опасен ежедневный путь бойца на позиции.

Наваренные сверху мангалы или навешенные сбоку резиновые плиты, вообще любые меры предосторожности — это всегда хорошо. Но, как говорят сами бойцы, лучшая защита — это икона и, конечно, хороший стрелок в кузове.

Туман на рассвете — идеальные условия для работы штурмовиков добровольческого корпуса под Часовым Яром. Это бойцы отряда «Русь» южной группировки войск. Хотя воевать и удерживать позиции бойцам приходится в любую погоду.

Но помимо боевой работы жизнь штурмовика на позициях осложняется бытовыми испытаниями. Жить буквально в норах, под руинами зданий. Добывать посылки, которые братья по оружию доставляют дронами.

Позывной «Линза». Уличный художник, который объездил весь мир, проводил выставки и перформансы, а потом записался в добровольцы на СВО.

«Была эвакуация, были разрывы, приходилось мотать товарищей, вытаскивать под обстрелами кассет, FPV-дронов. Нас закапывали в подвале FPV-дронов, тоже был такой достаточно щекотливый момент», — сказал боец ОШО «Русь» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Линза».

Он даже в этих пугающих картинах войны видит основу для художественных высказываний. Однажды, найдя в отвоеванном квартале пару баллончиков с краской, Линза за минуту создал это.

Закопченная от взрыва стена с подрисованной спичкой, как напоминание о том, что конфликты всегда вспыхивают с чьей-то подачи. «Майдан. Донбасс. 2014 год». Чем не пацифистский манифест от того, кто самостоятельно пошел на фронт закончить затянувшуюся на десятилетие войну?

«Многие художники достаточно либерального настроя, и какого-то патриотического я не замечаю. Может быть, это стало одной из причин, поводов пойти сюда. Кому-то проще на диване сидеть и в Telegram писать гневные посты, а мы вот здесь», — сказал боец ОШО «Русь» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Линза».

И каждый штурмовик здесь мечтает не о войне, а о скорейшем мире через победу, за которую он и бьется, невзирая на трудности.