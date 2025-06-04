Белоусов сообщил о разминировании большей части курского приграничья

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 19 0

Белоусов сообщил о разминировании большей части курского приграничья

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Работы по обезвреживанию завершились на большей части территорий региона.

Сотрудники Министерства обороны РФ и МЧС России разминировали большую часть территорий Курской области. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов в ходе заседания по вопросам разминирования приграничных территорий.

«Уже разминировано 42 тысяч гектаров территории, 11 тысяч зданий и сооружений, 768 км дорог, обнаружено и уничтожено 443 тысяч взрывоопасных предметов. Но предстоит еще очень большая работа, которую мы должны завершить в самые сжатые сроки», — рассказал о промежуточных итогах работ по обезвреживанию Белоусов.

Он подчеркнул важность не только завершения ликвидации взрывоопасных предметов, но и подготовки условий для дальнейших восстановительных процессов. В рамках этих работ будут отстраиваться жилые здания, социальные объекты и дороги.

По словам Белоусова, разминирование осуществляется по приказу президента РФ Владимира Путина для того, чтобы жители Курской области смогли вернуться в свои дома.

Начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в ходе совещания также поделился, что для обнаружения и уничтожения взрывоопасных устройств привлечено более 1,7 тысячи специалистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия и Белоруссия готовятся к проведению совместных военных учений. 

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