Чтобы голод не отвлекал: школьников предлагают кормить на ЕГЭ и ОГЭ

Рособрнадзор предлагает обсудить предложение.

Сдающих экзамены школьников могут бесплатно обеспечить горячим питанием. Как рассказали «Известиям» эксперты, во время ЕГЭ и ОГЭ организм и так подвергается сильному стрессу. А если к нему добавить еще и голод, то работоспособность снижается в несколько раз.

Ученику труднее сосредоточиться, усиливается тревожность. Все это может негативно повлиять как на результаты экзамена, так и на здоровье выпускника. Специалисты Рособрнадзора считают, что мера требует дополнительного обсуждения. Поскольку для организации горячего питания придется изменить процедуру проведения экзаменов.