Началась аккредитация СМИ на праздник выпускников «Алые паруса-2025»

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Пятый канал
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Для каждого аккредитованного журналиста будет оформлен именной бейдж.

Началась аккредитация СМИ на праздник выпускников «Алые паруса-2025»

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса 2025

10 июня начался приём заявок от средств массовой информации, желающих принять участие в освещении праздника выпускников «Алые паруса-2025». Праздник состоится 28 июня 2025 года. Аккредитация проводится в электронной форме на сайте Пятого канала: https://www.5-tv.ru/apform/

Правила аккредитации:

Заявки принимаются пресс-службой организатора праздника АО «Телерадиокомпания «Петербург».

Для получения аккредитации установлены следующие квоты:

— От каждой редакции печатного, сетевого издания и информационного агентства аккредитацию могут получить не более 4 сотрудников;

— От каждой телевизионной компании аккредитацию могут получить не более 6 сотрудников;

— От каждой радиокомпании — не более 2 сотрудников.

Для каждого аккредитованного журналиста будет оформлен именной бейдж, дающий право прохода на территорию праздника без права передачи бейджа другим лицам.

Обращаем ваше внимание, что последний день приёма заявок — 20 июня 2025 года. Замена персоналий после этой даты невозможна.

Просим внимательно отнестись к условиям и срокам подачи заявок на аккредитацию.

Организаторы праздника также вправе отказать в аккредитации без объяснения причины.

Пресс-служба Пятого канала

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Началась аккредитация СМИ на праздник выпускников «Алые паруса-2025»

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