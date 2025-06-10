Началась аккредитация СМИ на праздник выпускников «Алые паруса-2025»

Для каждого аккредитованного журналиста будет оформлен именной бейдж.
Фото: 5-tv.ru
10 июня начался приём заявок от средств массовой информации, желающих принять участие в освещении праздника выпускников «Алые паруса-2025». Праздник состоится 28 июня 2025 года. Аккредитация проводится в электронной форме на сайте Пятого канала: https://www.5-tv.ru/apform/
Правила аккредитации:
Заявки принимаются пресс-службой организатора праздника АО «Телерадиокомпания «Петербург».
Для получения аккредитации установлены следующие квоты:
— От каждой редакции печатного, сетевого издания и информационного агентства аккредитацию могут получить не более 4 сотрудников;
— От каждой телевизионной компании аккредитацию могут получить не более 6 сотрудников;
— От каждой радиокомпании — не более 2 сотрудников.
Для каждого аккредитованного журналиста будет оформлен именной бейдж, дающий право прохода на территорию праздника без права передачи бейджа другим лицам.
Обращаем ваше внимание, что последний день приёма заявок — 20 июня 2025 года. Замена персоналий после этой даты невозможна.
Просим внимательно отнестись к условиям и срокам подачи заявок на аккредитацию.
Организаторы праздника также вправе отказать в аккредитации без объяснения причины.
Пресс-служба Пятого канала
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