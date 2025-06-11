Собянин назвал яркие городские проекты, реализованные по просьбам москвичей

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 24 0

Ежегодно улучшаются сотни общественных пространств.

Собянин назвал яркие городские проекты, реализованные по просьбам москвичей

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / blogsobyanin

Ежегодно в Москве благоустраивают сотни общественных пространств. При выборе мест в первую очередь прислушиваются к пожеланиям жителей, которые предлагают свои идеи и концепции, обсуждают и голосуют за понравившиеся городские проекты на платформах «Активный гражданин», «Наш город», «Город идей» и «Электронный дом».

Подробнее о том, как Правительство Москвы реализует предложенные москвичами проекты, написал мэр города Сергей Собянин.

«Нам важно мнение москвичей. Ежегодно улучшаем сотни общественных пространств с учетом предложений местных жителей», — написал он в Telegram-канале.

На платформах «Активный Гражданин», «Наш город», «Город идей» и «Электронный дом» горожане информируют о состоянии инфраструктуры столицы, делятся своими идеями и голосуют за понравившийся вариант.

Так, по желанию москвичей уже отремонтировны исторический кордодром, построены веревочные парки и скейт-площадки, а также приведены в порядок скверы и аллеи.

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