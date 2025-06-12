В Брянской области двое мирных жителей ранены из-за атаки украинских БПЛА

Власти просят жителей приграничных районов сохранять бдительность и осторожность.

В селе Брахлов, Климовский район Брянской области, из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Брахлов Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя», — сообщил чиновник.

По словам губернатора, пострадавшие — двое мужчин — уже доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.

На территории Брянской области до сих пор объявлена воздушная тревога. Власти просят жителей приграничных районов сохранять бдительность и осторожность. Вчера над небом региона сбили три украинских беспилотника. Повреждений на земле, как и пострадавших, не обнаружено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородским районом пострадал ребенок.