В Брянской области двое мирных жителей ранены из-за атаки украинских БПЛА
Двое мирных жителей Брянской области пострадали от атаки украинских дронов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Власти просят жителей приграничных районов сохранять бдительность и осторожность.
В селе Брахлов, Климовский район Брянской области, из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Брахлов Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя», — сообщил чиновник.
По словам губернатора, пострадавшие — двое мужчин — уже доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.
На территории Брянской области до сих пор объявлена воздушная тревога. Власти просят жителей приграничных районов сохранять бдительность и осторожность. Вчера над небом региона сбили три украинских беспилотника. Повреждений на земле, как и пострадавших, не обнаружено.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородским районом пострадал ребенок.
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