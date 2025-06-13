Символ неотомщенной крови: над мечетью Джамкаран в Иране подняли красный флаг
Над мечетью Джамкаран в Иране подняли красный флаг
Фото: Zuma\TASS/ТАСС
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Этот жест — призыв к справедливости и демонстрация готовности к духовной и физической борьбе.
Над мечетью Джамкаран в Иране поднят красный флаг мести. Он знаменует готовность ответить на ночную атаку Израиля.
Красный флаг — символ мести и неотомщенной крови в шиитской традиции. Он является мощным религиозным и политическим сигналом как внутри государства, так и за его пределами.
Первая ассоциация с красным флагом — трагедия Кербелы и мученическая гибель внука пророка Мухаммеда, имама Хусейна. Для шиитов поднятие этого знамени символизирует скорбь, но не смирение. Напротив, красный флаг — призыв к справедливости, готовность к духовной и к физической борьбе против угнетения.
Мечеть Джамкаран — наиболее значимый религиозный объект шиитского мира. Поднятие красного флага над ним рассматривается в Иране как элемент мобилизации, а также укрепления религиозного духа в условиях вызовов со стороны. В связи с ударом Израиля этот жест также может иметь международный призыв.
Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.
Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что самолет израильского премьер-министра Нетаньяху был поднят в воздух.
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