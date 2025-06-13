Самолет израильского премьер-министра Нетаньяху был поднят в воздух
Данные действия были предприняты из опасений контратаки Ирана.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Борт премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху был поднят в воздух. Эта информация есть на веб-сервисе по отслеживанию воздушных транспортных средств Flightradar.
Самолет главы правительства Израиля поднялся в воздух на фоне атаки по Ирану. Борт сделал несколько кругов над Средиземным морем, недалеко от побережья, а затем вернулся на землю
Весь полет занял менее часа. Данные действия были предприняты из опасений контратаки Ирана на Израиль.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ряду военных и ядерных объектов в Иране. Мировое сообщество, в том числе и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, осудили атаку Израиля по Тегеран, Нетензе и другим городам.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате ударов Израиля погибли минимум пять человек. Среди погибших — командующий корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами и два крупных ученых-атомщика — Мохаммад Махди Техранчи и Ферейдун Аббаси. Кроме этого, подтверждена смерть генерал-майора Голам-Али Рашида и его сына.
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