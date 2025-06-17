Отражена атака летящих на Москву дронов ВСУ
Работают системы ПВО.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские системы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник.
На месте падения обломков БПЛА, дополняет Собянин, работают специалисты экстренных служб.
Накануне в ДНР шестеро подростков пострадали в результате атаки дрона ВСУ. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Ранения средней степени тяжести получили две девочки 2010 года рождения, две девочки 2011 года рождения, а также девочка и мальчик 2009 года рождения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Также повреждены фасад дома, остекление и автомобиль.
В Управлении по документированию военных преступлений Украины Администрации Главы и Правительства Донецкой Народной Республики (СЦКК) добавили, что в тот день — 15 июня — атаке подверглось и село Богатырь. Там в результате сброса взрывного устройства с дрона были ранены мужчина и женщина.
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