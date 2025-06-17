В преддверии ПМЭФ прошел круглый стол дискуссионного клуба «Валдай»

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В последующих встречах во время форума наряду с российскими экспертами примут участие гости из других стран.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

До официального открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) меньше суток. Иностранные делегации одна за другой прибывают в Северную столицу.

В нулевой день уже прошел круглый стол Валдайского дискуссионного клуба. Главная тема — «Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены». Участники попытались найти ответ на вопрос — как адаптироваться к новой реальности и научиться использовать трансформацию на благо себя.

«Буквально завтра будет наша сессия, которая связана с устойчивостью государства. И, наконец, на самой большой Валдайской конференции тема безопасности мире, который изменился, будет обсуждаться», — сказал председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Мероприятия клуба будут проходить в течение двух дней. Во встречах наряду с российскими экспертами примут участие гости из других стран. В том числе из Европы и Азии.

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