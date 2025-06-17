У главного символа «Алых парусов» в этом году другой маршрут

Новый маршрут, еще больше светового оборудования, тысячи залпов салютов и знакомые всем хиты в неожиданных аранжировках. Символ праздника выпускников бриг «Россия» начал подготовку к своему главному выходу в акваторию Невы.

В этом году у брига «Россия» новый маршрут. Корабль начнет движение у Сенатской площади, войдет в разведенный створ Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот на 360 градусов у Зимней канавки, затем продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать всех выпускников. Обратный маршрут брига будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной.

«Сейчас именно развороту мы уделяем особое внимание, поскольку на празднике корабль будет совершать его в сложных, стесненных условиях. Потому необходимо отработать каждый элемент», — рассказал Олег Николаев, капитан брига «Россия».

Во время праздника «Алые паруса» скорость брига «Россия» на моторе составляет около 13 километров в час. Скорость до 30 километров в час корабль способен развивать под парусами. Площадь семнадцати алых — почти 900 квадратных метров. В 2021 году на носу судна появился трехцветный парусный стяг в честь возрождения Государственного флага нашей страны.

Траектория движения брига «Россия» составлена так, чтобы 28 июня зрители смогли увидеть всю красоту исторического центра Петербурга, оценить архитектуру величественных зданий и ощутить атмосферу настоящей морской романтики. Все лучшие «открыточные» виды акватории Невы станут украшением праздника и незабываемым дополнением к традиционному фейерверку, который обычно длится более 23 минут.

«Акватория Невы уже более 300 лет остается неизменной. Поэтому мы используем при организации шоу уже понравившиеся и понятные всем виды, которые показывают красоту Петербурга. При этом всегда ищем новые ракурсы, чтобы город заиграл необычными красками. Конечно, все зависит от задачи конкретного драматургического действия, но, в зависимости от смысловой нагрузки, подбираем дополнительные инструменты: обыгрываем светом, оригинальным фоном или комбинируем все это вместе.

Каждое движение брига во время репетиций высчитывается по секундам. Параллельно идет тестирование светового оборудования. Его в этом году на корабле в полтора раза больше. На парусах появится оригинальная проекция», — рассказал Михаил Колпахчиев, главный режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса-2025».

Легендарный выпускной «Алые паруса» — визитная карточка не только Петербурга, но и всей России. Праздник был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В этом году выпускной состоится 28 июня. Концерт звезд российской эстрады на Дворцовой площади и водно-пиротехническое шоу в акватории Невы смогут увидеть телезрители Пятого канала в прямом эфире. Трансляция также пройдет на сайте Пятого и в его официальных аккаунтах в социальных сетях. Начало в 22.00.

Водную феерию и проход брига под алыми парусами по акватории Невы покажут и другие федеральные каналы.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала