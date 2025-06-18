Президент Республики Сербской приехал на ПМЭФ

У Милорада Додика запланированы встречи с руководством Петербурга и Татарстана.

Президент Республики Сербской Милорад Додик рассказал о своей деловой программе на форуме. У него запланированы встречи с руководством Санкт-Петербурга и Татарстана. А также представителями отечественного бизнеса. Кроме того, он поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить Россию.

«Я очень рад вновь находиться в этой великой и могущественной стране. Я благодарен Владимиру Путину за приглашение принять участие в этом форуме, который традиционно собирает лучших представителей экономических и политических кругов со всего мира», — отметил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Центральным событием форума Милорад Додик назвал пленарное заседание, на котором выступит российский лидер. А традиционная речь Владимира Путина, по мнению главы Республики Сербской, затронет актуальные глобальные проблемы.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте уже завтра на сайте «Известий».