Форум готов распахнуть свои двери: в Петербурге стартует ПМЭФ-2025

О своем стремлении вступить в БРИКС заявляет Бахрейн. На форуме в Петербурге делегация этого королевства — в статусе почетных гостей. Всего же в Северную столицу приехали представители 137 стран. Каждой из них предоставлено свое место на полях форума. Но особое внимание, конечно же, нашим регионам и крупнейшим российским предприятиям. О том, какие премьеры они готовят, увидел корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Когда роботы стоят по стойке смирно, модели улыбаются и машут, сотни квадратных метров экранов загораются, приковывая взгляды — это значит, форум готов распахнуть свои двери. Каждый павильон как произведение искусства: железнодорожный перрон, вихрь из книг, механическая клумба, игрушечный карьер со спецтехникой, реактор — на знакомство со всей площадкой уходит не один час.

Участие в форуме подтвердили представители из 137 стран, но почетный статус страны-гостя в этом году у Королевства Бахрейн, что подчеркивает высокий статус отношений с Россией.

На их стенде есть кофейня. Какая же восточная страна и без кофе? В этом углу расскажут о программе «золотого резидентства» — особой визе для проживания и ведения бизнеса в королевстве. Ну и, конечно, есть уютная переговорная.

У наших стран более трех десятков совместных проектов на сумму более 500 миллионов долларов. Россия приветствует и соглашения с Азией, и партнерство с Африкой. Недаром тема 28-го саммита «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Делегация из Камеруна вот приехала на форум с конкретной целью нарастить товарооборот.

«Нам нужно как минимум его удвоить. И мы с этой целью создали сеть надежных африканских предпринимателей, которые учились в России, которые знают российский менталитет, которые знают африканский менталитет», — заявил представитель Камеруна Луис Гоуенд.

Глава международного форума БРИКС отмечает, что все решения, принимаемые на форуме — судьбоносные для стран объединения. В этом году снова затронут тему культурного обмена, торговли, цифровизации, изменения климата, обсудят работу Нового банка развития БРИКС.

«Это огромная площадка, где страны обсуждают то, как они могут менять свою экономику, как могут сотрудничать в сфере энергетики, торговать нефтью и газом. Россия понимает важность малого и среднего бизнеса, многие страны приходят на форум, потому что исследуют новые рынки как раз со странами БРИКС», — отметила президент Международного форума БРИКС Ананд Пурнима.

Ни один форум не обходится без презентации новых моделей российских автомобилей. Он пока скрыт от глаз гостей, ее покажут в 13 часов. Но по характерному дизайну дисков и треугольным фарам ясно — это новый кроссовер LADA.

А это уже знакомая LADA Aura, на которую хотели пересадить чиновников. Теперь предлагают использовать ее в такси, учитывая грядущие нововведения об исключительно российском автопарке у перевозчиков.

К слову, на такси в Петербурге сейчас большой спрос. В культурную столицу приехало так много гостей, что в отелях сейчас практически нет свободных номеров.

«Мы такого большого окна бронирования и такого наплыва гостей не помним с 2019 года. Мы уже за полгода были полностью проданы», — рассказал основатель и владелец отеля Юнис Теймурханлы.

Окончательные цифры по количеству гостей, сумма подписаний будут известны только в день закрытия форума. Но уже ясно, что будет много рекордов.