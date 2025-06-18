Глава НСПК: финансовые технологии упрощают жизнь россиян

Они не только обеспечивают людей инновационными способами оплаты, но и повышают экономическую доступность.

Использование высоких технологий в сфере финансов значительно упрощают жизнь граждан России. Об этом генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин заявил «Известиям» на полях ПМЭФ.

Он рассказал о работе, проделанной НСПК в 2024 году. Был развит платежный сервис, универсальный QR и геометрический эквайринг.

В 2025 компания выбрала новое направление — финансовые технологии (финтех). Оно сочетает в себе создание новых финансовых инструментов и оптимизацию действующих, и все это — с помощью компьютерных технологий.

«Для нас очень важно выбранное нами направление — финтех, потому что финтех позволяет не только обеспечить людей инновационными способами оплаты, но еще и повысить финансовую доступность. Важно, чтобы у каждого человека в нашей стране были одинаковые возможности по доступу к технологиям, по использованию таких высокотехнологичных сервисов, которые делают проще нашу жизнь», — рассказал Дубынин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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