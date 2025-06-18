Глава бюро ВОЗ: организация работает с РФ даже в условиях санкций

Глава бюро ВОЗ Клюге: организация продолжает работу с РФ, несмотря на санкции
Фото, видео: Evgeniy Maloletka/ТАСС; 5-tv.ru
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В основе такого подхода лежит принцип «здоровье для всех».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) работает с Россией даже в условиях санкций, рассказал в студии «Известий» на ПМЭФ-2025 директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Хенри П. Клюге.
«Наш принцип — „здоровье для всех“ или „health for everyone“ в соответствии с гуманитарными принципами нейтралитета, беспристрастности и гуманности. <…> Верно и то, что есть ряд конкретных последствий. Например, санкции. Мы работаем лично с Российской Федерацией, также с Белоруссией, чтобы смягчить последствия санкций, например, на регулярное снабжение лекарствами, потому что пациенты не должны страдать», — сказал он.
Клюге объяснил, что в РФ находится 22 центра сотрудничества с ВОЗ, а не так давно стараниями директора Европейского бюро открылось еще два. Один специализируется на старении, другой — на паллиативной терапии. Цель этих центров — пособничество ВОЗ в рамках работы с СНГ, БРИКС и странами Центральной Азии.
Клюге добавил, что в мире присутствуют риски новой пандемии. В связи с этим образовывается потребность развивать глобальный надзор и исследования, а также укреплять системы здравоохранения и человеческого здоровья.
«Единственное, что мы не знаем — когда. <…> Ключевая проблема — то, что 75% патогенов, способных вызвать пандемию, исходят из животных. Так что очень важна концепция „единого здоровья“. Здравоохранение, животноводство и охрана окружающей среды — эти сектора должны сотрудничать, и я буду принимать участие в соответствующей дискуссии здесь, на форуме», — заключил Клюге.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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